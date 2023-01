Video: roban perro de apoyo emocional en Suba; ¡su familia lo busca con desespero!

El año nuevo no comenzó de la mejor manera para una familia en la localidad de Suba , debido a que unos sujetos que según algunos habitantes del sector son extranjeros y manejas unas carretas, hurtaron a una perrita de apoyo emocional.

Los hechos tuvieron lugar en el sector conocido como Caminos de la Esperanza, al frente de un reconocido lugar para mercar, en donde el padre de familia relató que le fue hurtada su mascota, la cual es de raza Bull Terrier y según él, es un animal de apoyo emocional para su hija.

A través de un video registrado por una cámara de seguridad se puede ver el momento exacto en el que dos sujetos llegan al punto y se percatan que el animal está amarrado a una de las rejas del lugar, luego de acechar por algunos segundos se acercan, lo desamarran y se lo llevan. De acuerdo a la comunidad, se trata de una banda que se dedica al hurto de perros de raza.

Según Jhon Pedraza, padre de familia: “Ella es de apoyo emocional de mi hija, recibe medicamentos. Fue hurtada por dos tipos, me dicen en la localidad que manejan una carreta, que son de procedencia venezolana, eso me indican en la localidad, me la robaron a las siete y media de la noche. Me dicen que la han visto por la localidad de Chapinero y por el centro, con tipos que manejan este tipo de carretas”.

Sus dueños y familia la buscan desesperadamente, es por esto que están ofreciendo una recompensa para recuperar la perrita, si usted tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de la mascota puede comunicarse al siguiente número 3138215570.

