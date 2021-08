Viróloga china que descubrió el COVID-19 dijo que llegarán nuevas mutaciones letales

Shi Zhengli la científica china del centro de teorías según las cuales la pandemia de covid-19 se originó con una fuga de su laboratorio en la ciudad de Wuhan ha dado un terrible pronóstico que preocupa a científicos y población mundial.

La mujer señala que vendrán más variantes y mutaciones del coronavirus letales y es importante que las personas se vacunen.

“Dado que el número de casos infectados se volvió demasiado grande, esto permitió que el nuevo coronavirus tuviera más oportunidades de mutar”, dijo Shi al diario estatal chino. “Seguirán surgiendo nuevas variantes”, advirtió.

"No debemos entrar en pánico, pero debemos prepararnos para coexistir con el virus a largo plazo", dijo Shi a los medios de comunicación. Además aclaró que es importante que las personas se vacunen, pues dice haber hablado con algunos pacientes que se infectaron después de la vacunación y pudo evidenciar que las vacunas, aunque no pueden prevenir la infección, si previenen enfermedades críticas.

En una entrevista en junio del 2021 la científica negó que el COVID-19 haya salido de su laboratorio.

"¿Cómo diablos voy a ofrecer pruebas de algo de lo que no hay pruebas?", dijo la doctora Shi Zhengli al diario The New York Times en unas inusuales declaraciones a los medios de comunicación. "No sé cómo el mundo ha llegado a esto, vertiendo constantemente suciedad sobre una científica inocente", dijo al periódico estadounidense.

El presidente estadounidense, Joe Biden, había ordenado el mes pasado a las agencias de inteligencia que investigaran el origen de la pandemia, incluida la teoría de la fuga en el laboratorio.

La hipótesis de la fuga se había planteado anteriormente durante el brote mundial, incluso por el predecesor de Biden, Donald Trump, pero fue ampliamente descartada y considerada como una teoría de la conspiración.

Sin embargo, ha ganado cada vez más fuerza recientemente, alimentada por los informes de que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en 2019 después de visitar una cueva de murciélagos en la provincia suroccidental china de Yunnan.

Shi es una experta en coronavirus de murciélagos, y algunos científicos han dicho que podría haber estado dirigiendo los llamados experimentos de "ganancia de función" en los que los científicos aumentan la fuerza de un virus para estudiar mejor sus efectos en los huéspedes.

Según The New York Times, en 2017 Shi y sus colegas del laboratorio de Wuhan publicaron un informe sobre un experimento "en el que crearon nuevos coronavirus de murciélago híbridos mezclando y combinando partes de varios existentes -incluyendo al menos uno que era casi transmisible a los humanos- para estudiar su capacidad de infectar y replicarse en células humanas."

No obstante, en un correo electrónico que acompaña al artículo, Shi dijo que sus experimentos difieren de los de ganancia de función, ya que no buscaban hacer un virus más peligroso. En su lugar, intentaban comprender cómo el virus podría saltar entre especies.

"Mi laboratorio nunca ha llevado a cabo ni ha cooperado en la realización de experimentos de ganancia de función que aumenten la virulencia de los virus", dijo.