¡Vuelve y juega! Bicitaxistas nuevamente salieron a protestar y bloquearon TransMilenio

Este viernes varios bicitaxistas salieron nuevamente a las calles de Bogotá para protestar luego de que la Policía, en medio de un operativo, llegara hasta la avenida Ciudad de Cali con calle 42 sur para evitar su circulación en las vías.

La situación de inmediato calentó los ánimos, por lo que varios de los afectados por la decisión de la alcaldesa Claudia López, optaron por bloquear diferentes vías; la manifestación bloqueó la operación de TransMilenio.

Según las informaciones, varios articulados fueron vandalizados por parte de algunos bicitaxistas. El servicio dejó de operar desde la Transversal 86 hasta el Portal Américas.

Vale la pena mencionar que la alcaldesa, hace unas semanas, ordenó al comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, sacar de tránsito a los bicitaxis que ofrecieran su servicio en las calles de la capital.

Según López, ya no es necesaria el uso de este transporte, pues a ciudad no contaba con suficientes rutas en el sistema integrado de transporte público (SITP); sin embargo, algunos usuarios y dueños de bicitaxis aseguran que en algunas zonas aún no llegan las flotas.

“Le pido a nuestra Policía que vayamos sacando esos bicitaxis o mototaxis informales, ya no hay justificación, hace dos años y medio era porque no eran suficientes rutas del SITP, pero ya están las rutas, por lo que no hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal que lo haga”, aseguró la mandataria para ese entonces.

Finalmente, las protestas fueron controladas, sin embargo, los operativos policiales continuarán para evitar el libre tránsito de bicitaxis y mototaxis en Bogotá.