El portal Wapa.com citó un estudio que fue publicado por al revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), que reveló que las personas que revisan el celular por un largo tiempo en la noche antes de dormir pueden tener problemas de salud relacionados con trastornos del sueño y otras afectaciones más graves.



Esto se debe a que estos aparatos tecnológicos como los celulares, tablets o libros electrónicos, generan una luminiscencia que baja la melatonina, hormona encargada de regular el sueño.



El insomnio, problemas para dormir y a largo plazo puede generar ansiedad, depresión y en el peor de los casos acarrerar trastorno bipolar.



Los expertos recomiendan dejar el celular a un lado y mantener alejados los demás aparatos cuando estamos conciliando el sueño.