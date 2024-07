Esta sería la razón por la que los gatos suelen huir de casa para morir; según expertos

La mayoría de los gatos suelen huir de sus casas antes de fallecer. Muchas personas se inquietan por este extraño motivo dejando miles de inquietudes, algunos piensan que esta acción es un acto de egoísmo por parte de sus mascotas y otras creen que es de independencia.

En los momentos más vulnerables de los gatos se pensaría necesitan o desean estar al lado de sus seres queridos, pero la realidad es que son independientes y no buscarán a sus dueños en momentos de crisis.

Los comportamientos más comunes de estos felinos son instintivos, por esta razón no acuden a quien más aman. Los gatos no tienen una percepción de la muerte y no son consientes de lo que está pasando cuando están a punto de partir.

Desmond Morris, escritor de 'World Cat', comenta que los gatos por instinto suelen apartarse de sus entornos frecuentes cuando sienten que están vulnerables para protegerse, siendo esta una estrategia de protección ante cualquier depredador.

Cuando los gatos están al borde de la muerte buscan lugares apartados y solitarios para poder estar tranquilos en sus últimos momentos. Estos felinos son de naturaleza solitaria y cazadora, comenta Morris.

No siempre que un gato se aísle significa que va a fallecer, por el contrario suelen apartarse como una estrategia para evitar ser presa fácil para algunos depredadores de su alrededor.

Es importante estar pendiente del comportamiento de tu gato, si observas que se está alejando, perdiendo el apetito o comportamientos extraños, lo recomendable es llevarlo al veterinario para evitar cualquier percance.

¿Cómo saber si tu gato tiene fiebre?

Detectar la fiebre en un gato puede ser un desafío, ya que nuestros amigos felinos tienden a ocultar su malestar. Sin embargo, es fundamental identificar y tratar la fiebre a tiempo para asegurar el bienestar de tu mascota.

Síntomas:



Letargo y falta de energía: Un gato con fiebre suele estar más apático y menos activo de lo habitual. Disminución del apetito: La pérdida de apetito es un síntoma común en gatos febriles. Deshidratación: La fiebre puede causar deshidratación. Revisa si tu gato bebe menos agua y si sus encías están secas. Temblores y escalofríos: Los gatos con fiebre pueden temblar o buscar lugares cálidos para acurrucarse. Frecuencia respiratoria aumentada: La fiebre puede causar una respiración rápida o dificultosa. Comportamiento anormal: Un gato con fiebre puede mostrar irritabilidad o buscar aislamiento.

