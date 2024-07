Así puedes obtener permiso de trabajo en Estados Unidos si ingresaste sin este

Los ciudadanos extranjeros fuera de Estados Unidos puedensolicitar un permiso de permanencia temporal, conocido como parole o permiso humanitario, por razones urgentes humanitarias o de beneficio público significativo. Este permiso permite la entrada temporal al país y la posibilidad de obtener una autorización de trabajo una vez aceptada la solicitud.

Los beneficiarios del permiso (parole) humanitario pueden solicitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), también conocido como permiso de trabajo. Raed Gonzales, abogado de inmigración en Houston, Texas, detalló los pasos y recomendaciones para este trámite.

Aseguró que la elegibilidad para este permiso se mantiene mientras el parole esté vigente o si se ha solicitado asilo y dicha solicitud ha estado pendiente por al menos 150 días, según las directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Paso 1: Completar el Formulario I-765

El primer paso para solicitar un permiso de trabajo es llenar el formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, el cual puede enviarse por correo postal o en línea. En este formulario, el solicitante debe indicar su categoría de elegibilidad, que para los beneficiarios del parole es la (c)(11), aunque esta puede variar si se inicia otro proceso de inmigración.

El formulario debe enviarse a la dirección segura (Lockbox) del USCIS correspondiente al estado del solicitante, junto con una copia del formulario I-94 (Registro de entrada o salida) o pasaporte, como comprobante del permiso humanitario aprobado. Para presentar la solicitud en línea, es necesario crear una cuenta en el portal del USCIS, donde se recibirán alertas y actualizaciones sobre el estado del caso.

Paso 2: Pagar la tarifa de presentación

El costo para enviar el formulario I-765 es de 520 dólares por correo postal y 470 dólares en línea. Los métodos de pago aceptados incluyen giro postal, cheque personal, cheque de caja, tarjeta de crédito o débito. Los cheques deben estar dirigidos al U.S. Department of Homeland Security.

Una vez aprobada la solicitud, el permiso de trabajo será procesado en una a dos semanas y enviado a través del servicio postal estadounidense (USPS). Si no se recibe la tarjeta EAD en 30 días, se recomienda enviar una consulta al USCIS.

Solicitar un Número de Seguro Social (SSN)

El beneficiario del parole humanitario también necesita un Número de Seguro Social (SSN) para trabajar legalmente y para que el empleador reporte los salarios al gobierno. Este número se puede solicitar simultáneamente con el formulario I-765. Si se aprueba, el SSN se recibirá aproximadamente siete días después de obtener la tarjeta de permiso de trabajo. En caso contrario, se debe visitar una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA).

Vigencia del permiso de trabajo

La firma The Law Offices of Grinberg & Segal, PLLC, señala que el USCIS generalmente otorga el permiso de trabajo por el período de la autorización de parole, que no suele exceder un año. Si se obtiene un nuevo parole, es necesario solicitar una nueva autorización de empleo, que podría ser por un período más corto a discreción del USCIS.

Este proceso, aunque detallado y riguroso, permite a los beneficiarios del permiso humanitario trabajar legalmente en Estados Unidos mientras se resuelve su situación migratoria.

