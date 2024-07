Bimbo anuncia cierre de varias fábricas, ¿habrá desempleados?

Una de las empresas con reconocimiento a nivel internacional en cuanto a alimentos es Bimbo, quien ha acompañado a los colombianos durante varios años, pero que como otras empresas quiere cambiar sus rumbos. Han anunciado el cierre de al menos tres de sus panaderías más antiguas. Esta decisión forma parte de un plan financiero revelado recientemente por la compañía, el cual busca transferir la producción a instalaciones más modernas y mejor equipadas.

Un portavoz de Bimbo explicó a, medio internacional The Sun que estas panaderías, que representan menos del 2% de la capacidad total de producción de la empresa, son las menos eficientes debido a su antigüedad. "Estas instalaciones ya no se ajustan a nuestros estándares de eficiencia y modernidad", señaló el directivo. Sin embargo, no se han especificado las ubicaciones de las dos fábricas adicionales que también cerrarán en los próximos meses.

El objetivo principal de estos cierres es mejorar la situación financiera de Bimbo hacia 2025, consolidando la producción en plantas que puedan manejar una mayor capacidad de manera más efectiva. La empresa espera que esta reestructuración permita un crecimiento sostenible y una mayor competitividad en el mercado global.

El cierre de estas panaderías tendrá un impacto significativo en los empleados. Decenas de trabajadores perderán sus empleos debido a esta medida. La compañía ha expresado su agradecimiento a los empleados afectados por su arduo trabajo y dedicación, y ha afirmado su compromiso de proporcionar los recursos y apoyo necesarios para facilitar su transición a nuevos empleos.

Publicidad

Bill Andre, agente comercial del Sindicato Internacional de Trabajadores de Panadería, Confitería, Tabaco y Molineros de Granos, se mostró sorprendido por la noticia, ya que ha trabajado en la compañía durante los últimos 12 años. Andre planea reunirse con los representantes de Bimbo para negociar paquetes de indemnización justos para los empleados afectados. Según se ha informado, incluso aquellos que hayan trabajado menos de un año en las sucursales que cerrarán recibirán una compensación por el despido.

Luis Andrés Colmenares aparece mencionado en canción de vallenato