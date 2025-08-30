El error que todos cometen al limpiar su televisor y que puede arruinarlo

Mantener en buen estado la pantalla plana del televisor es fundamental para alargar su vida útil y disfrutar de una mejor calidad de imagen. Sin embargo, muchos usuarios suelen limpiarla de manera incorrecta, utilizando productos abrasivos o trapos inadecuados que pueden generar rayones o afectar el recubrimiento de la pantalla.

Por eso, expertos en tecnología y mantenimiento recomiendan seguir ciertos pasos prácticos para garantizar una limpieza segura y efectiva, evitando daños irreparables en el televisor.

Pasos para limpiar el televisor de forma segura

1. Apaga y desconecta el televisor Antes de iniciar cualquier limpieza, asegúrate de que el aparato esté apagado y desconectado de la corriente. Esto no solo es más seguro, sino que además permite ver con mayor claridad las manchas o el polvo acumulado.

2. Usa un paño de microfibra El material más recomendado para limpiar pantallas planas es la microfibra, similar a la que se utiliza para lentes o dispositivos electrónicos. Estos paños son suaves, no desprenden pelusa y ayudan a evitar rayones.

3. No apliques líquidos directamente en la pantalla Nunca rocíes agua o limpiadores directamente sobre el televisor. Lo correcto es humedecer ligeramente el paño de microfibra con agua destilada o con una mezcla especial para pantallas electrónicas.

4. Movimientos suaves y circulares Pasa el paño en movimientos suaves, preferiblemente circulares, para retirar huellas, polvo o manchas. No hagas presión excesiva sobre la pantalla, ya que podrías dañar los píxeles.

5. Evita productos abrasivos No utilices limpiavidrios, alcohol, amoníaco ni otros químicos fuertes. Estos productos deterioran el recubrimiento de la pantalla y reducen su calidad con el tiempo.

6. Limpia también el marco y las entradas de aire Además de la pantalla, conviene pasar un paño seco por el marco del televisor y utilizar aire comprimido o un cepillo suave en las ranuras de ventilación, donde suele acumularse polvo.

Consejos adicionales

· Realiza la limpieza una vez por semana para evitar acumulación de polvo.

· Mantén el televisor en un lugar libre de humedad.

· Evita colocar objetos cerca que puedan golpear o rayar la pantalla.

Con estos sencillos pasos, podrás mantener tu televisor impecable, libre de rayones y con la mejor calidad de imagen por mucho más tiempo.

