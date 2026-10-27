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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / El grave error al repartir una herencia que podría llevarte directo a la cárcel por fraude

El grave error al repartir una herencia que podría llevarte directo a la cárcel por fraude

Cuando fallece un familiar y deja propiedades, la falta de acuerdo entre los beneficiarios puede paralizar la venta de un inmueble.

Bloqueo de herencias: vías legales y consecuencias del desacuerdo entre herederos
Bloqueo de herencias: vías legales y consecuencias del desacuerdo entre herederos
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Cuando fallece una persona que deja patrimonio, sus familiares con derecho a heredar deben iniciar la repartición de los bienes. En Colombia existen únicamente dos caminos para realizar este trámite: la vía notarial o la vía judicial ante un juez.

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Para acudir a una notaría y hacer una división rápida de los bienes, la ley exige que absolutamente todos los herederos estén de acuerdo. Durante su intervención en la emisora El Klub de La Kalle, el abogado penalista Francisco Bernate Ochoa explicó que en los trámites notariales no aplica la regla de las mayorías. Basta con que un solo familiar diga "no quiero vender" para que la vía notarial quede automáticamente bloqueada.

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Esto significa que, incluso si hay ocho hermanos a favor de vender una finca y solo uno en contra, ese único voto en contra impide realizar la transacción por notaría.

En estos casos de desacuerdo, la única alternativa es acudir a un juicio de sucesión ante un juez de la República.

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En este proceso judicial, el heredero que solicita la división solo necesita presentar su registro civil para demostrar el parentesco y pedirle al juez que reparta o venda los bienes por partes iguales, de acuerdo con lo establecido en la ley.

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¿Cuánto tiempo dura un juicio de sucesión en Colombia y qué delito se comete al ocultar a un heredero?

Llevar una disputa hereditaria ante los juzgados representa un camino largo y costoso. Según el análisis compartido por el abogado Francisco Bernate en El Klub de La Kalle, un juicio sucesoral en Colombia suele tardar entre 5 y 7 años.

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Durante todo este tiempo, cada familiar debe pagar su propio abogado y asumir los gastos del proceso, lo que muchas veces provoca que el costo del juicio termine siendo superior al valor del beneficio obtenido.

Para evitar esta pérdida de tiempo y dinero, la recomendación de los expertos es acudir a un mediador que ayude a la familia a lograr un consenso y así tramitar todo por notaría.

Por otro lado, cuando las familias intentan evadir el conflicto y adelantan la sucesión notarial ocultando a un hermano o beneficiario legítimo, incurren en una falta penal.

El abogado Bernate advirtió que excluir a un heredero a sabiendas de su existencia constituye el delito de fraude procesal, al engañar a la autoridad diciendo que existía acuerdo total o que no había más personas con derecho a la herencia.

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