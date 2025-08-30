El mejor día de la semana para comprar moto según expertos; ahorre dinero

A la hora de hacer una inversión de una moto, se tienen en cuenta varios factores: el monto a invertir, el año del automóvil, el estado mecánico, las distancias para recorrer, la ciudad donde se usará y el comportamiento que pueda existir en la reventa, entre otras características para esto.

Para esto muchas personas deciden utilizar herramientas para obtener información de los vehículos, en este caso se conoció un estudio realizado por la inteligencia artificial, quien logró analizar millones de datos en páginas especializadas, foros, redes sociales y hasta blogs con el fin de encontrar el mejor momento para hacer el negocio.

Puedes leer: Cita con la IA termina mal: adulto mayor fallece intentando encuentro con su amante



Se conoció por parte de MarketWatch, que los concesionarios de vehículos suelen aumentar sus ofertas y ser más agresivos en ventas durante los días en que no hay tantos clientes, como es el caso de los primeros días de la semana, después de que transcurra los sábados y domingos.

¿Cuál es el mejor día para comprar una moto?

La inteligencia artificial en diferentes análisis mostró que los fines de semana las salas de venta cuentan con una mayor visita de público, debido a que muchas personas se encuentran mirando los precios y preguntando por los productos, así mismo, los días intermedios son cuando más se cierran negocios.

Puedes leer: Meta comienza a usar tus fotos para entrenar su IA: así puedes evitarlo

Publicidad

Ante esto, se conoció por medio del portal estadounidense Edmunds, especializado en la compra de vehículos, reveló que aunque los lunes hay una menor circulación de clientes, es el día perfecto para hacer negocio; esto debido a que los vendedores tendrán más paciencia con los clientes.

Según los datos entregados por la IA, los lunes hay posibilidad de que los precios de las motos puedan bajar entre un 2 % y un 5 %, si se comparan con las tarifas ofrecidas en los concesionarios durante los sábados o domingos, hecho que volvería un mejor negocio la compra del vehículo este día.

Publicidad

Sin embargo, otras plataformas como es el caos de TrueCar identificó que hasta los martes y miércoles puede existir una buena oportunidad para conseguir el vehículo debido a que son jornadas donde baja la afluencia de clientes en los concesionarios, además de explicar que toca estar atento a los periodos del mes dado que en ciertos días pueden aparecer descuentos para la obtención de estos productos.

Mira también: Inteligencia Artificial imitó a Jhovanoty y Cuervo, ¿LES QUITARÁ EL TRABAJO?