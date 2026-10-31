¿En qué se te está yendo la plata? Cuatro señales de que necesita organizar sus finanzas

Llegar a fin de mes sin saber exactamente en qué se gastó el dinero, no tener recursos disponibles para enfrentar una emergencia o distribuir los ingresos sin una planificación previa son situaciones que pueden afectar las finanzas de cualquier hogar. Aunque muchas veces parecen problemas cotidianos, también pueden ser señales de que es necesario revisar los hábitos de consumo y la manera en que se administra la plata.

En Colombia, el 66,2 % de los adultos afirma hacer seguimiento a sus finanzas personales y el 61,1 % asegura haber ahorrado activamente durante los últimos 12 meses, de acuerdo con la Encuesta de Capacidades Financieras de Colombia 2026, citada por Banca de las Oportunidades. Estas cifras muestran que una parte importante de la población ya tiene hábitos de control y ahorro, aunque todavía hay aspectos por fortalecer.

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Ante este panorama, Nequi compartió cuatro señales que pueden ayudar a identificar cuándo es momento de prestar más atención a las finanzas personales y qué acciones se pueden tomar para mejorar su organización.



¿Cuáles son las señales de que necesita organizar mejor su dinero?

1. Llega a fin de mes y no sabe en qué gastó la plata

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Los domicilios, el café, las compras pequeñas y las suscripciones que se cobran automáticamente pueden parecer gastos insignificantes. Sin embargo, cuando se acumulan durante el mes, pueden representar una parte considerable de los ingresos.

Si al revisar el presupuesto resulta difícil identificar en qué se utilizó el dinero, es conveniente hacer un seguimiento de los movimientos, reconocer los gastos frecuentes y establecer cuáles son necesarios y cuáles se pueden reducir.

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2. Distribuye sus ingresos sin planificación

Recibir el salario o la quincena y comenzar a gastar sin separar primero el dinero de las obligaciones puede generar dificultades cuando llega el momento de pagar el arriendo, los servicios o el mercado.

Una alternativa es organizar los ingresos desde el momento en que se reciben y establecer cuánto se destinará a los gastos esenciales, los compromisos financieros, los gastos personales y el ahorro. De esta manera, es posible tener una idea más clara de cuánto dinero queda disponible.

3. Un imprevisto desajusta todo su presupuesto

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Una reparación en la vivienda, una urgencia veterinaria o un gasto de salud pueden aparecer sin previo aviso. Cuando no existe un ahorro destinado a estas situaciones, las personas pueden verse obligadas a aplazar otros pagos o buscar alternativas de financiación.

Por eso, una de las recomendaciones es construir un fondo para emergencias, incluso si al comienzo solo es posible guardar cantidades pequeñas. La clave está en separar periódicamente una parte de los ingresos y evitar utilizar ese dinero para gastos cotidianos.

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4. No presta atención a la seguridad de su dinero

Cuidar las finanzas también implica proteger la información personal y los recursos. Compartir claves, entregar códigos de verificación o ingresar a enlaces sospechosos puede facilitar que terceros accedan a las cuentas.

Entre las recomendaciones está revisar periódicamente los movimientos, desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten información confidencial y verificar la procedencia de cualquier comunicación antes de realizar una acción.

En este punto, Nequi recordó que no solicita claves ni códigos de seguridad o verificación mediante llamadas, chats o mensajes. Ante cualquier situación sospechosa, lo recomendable es acudir a los canales oficiales de la entidad correspondiente.

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¿Cómo empezar a cuidar mejor las finanzas personales?

Organizar el dinero no requiere necesariamente tener ingresos elevados ni ahorrar grandes cantidades. El primer paso es conocer cuánto se recibe, cuánto se gasta y cuáles son las obligaciones que deben cubrirse cada mes.

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También es importante revisar periódicamente los movimientos, establecer límites para ciertos gastos y reservar una parte de los ingresos para objetivos específicos o situaciones inesperadas.

Las recomendaciones compartidas por Nequi apuntan a fortalecer esos hábitos cotidianos: llevar un control de los gastos, distribuir mejor los ingresos, prepararse para imprevistos y adoptar medidas de seguridad digital.

Más que buscar unas finanzas perfectas, el objetivo es tener mayor claridad sobre el uso del dinero y tomar decisiones que permitan mantener el equilibrio económico del hogar.