Ministerio de Educación abre estrategia; millones de estudiantes podrán presentar pruebas

Si formas parte del sector educativo en Colombia o deseas hacer seguimiento al rendimiento académico escolar, debes saber que el Ministerio de Educación Nacional anunció la implementación de una jornada de evaluación continua.

Esta iniciativa, denominada estrategia Quiero Ser, Quiero Saber, busca recolectar información fundamental para el fortalecimiento de la calidad escolar en todo el territorio nacional.

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A través de esta estrategia, más de dos millones de estudiantes de instituciones oficiales y privadas tienen la oportunidad de presentar pruebas educativas diseñadas para analizar sus aprendizajes.



Si te interesa conocer todos los detalles sobre este proceso pedagógico, en este artículo descubrirás los aspectos clave del anuncio, el alcance de la convocatoria y la manera en que se utilizarán los reportes consolidados.

¿A quiénes están dirigidas las pruebas Quiero Ser, Quiero Saber y qué instituciones participan?

La estrategia liderada por el Ministerio de Educación Nacional está focalizada en niveles clave de la educación básica primaria y secundaria.

Si te preguntas qué población estudiantil participa en esta oportunidad, la entidad precisó que la jornada está dirigida a alumnos pertenecientes a cuatro grados específicos: tercero, quinto, séptimo y noveno.

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En cuanto a las comunidades educativas involucradas, la convocatoria alcanza a aproximadamente 14.400 instituciones educativas de todo el país, abarcando tanto colegios oficiales como establecimientos privados.

Esto significa que más de dos millones de niños y adolescentes de la educación pública y privada están habilitados para realizar estas evaluaciones de seguimiento.

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De esta manera, el Ministerio de Educación amplía el seguimiento sistemático a los aprendizajes escolares para obtener una visión amplia del panorama educativo colombiano.

¿Hasta cuándo hay plazo para presentar las pruebas y qué áreas se evalúan?

Si eres docente, directivo o parte de una institución educativa, debes prestar especial atención al calendario establecido por las autoridades.

El Ministerio de Educación fijó la fecha límite para el desarrollo de la jornada y aclaró que la plataforma estará habilitada hasta el viernes 6 de noviembre de 2026.

Durante este periodo, los estudiantes inscritos en los grados evaluados podrán acceder a las herramientas dispuestas para resolver los exámenes.

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En lo que respecta al contenido académico, las evaluaciones contemplan pruebas específicas en áreas fundamentales del currículo. En primer lugar, los alumnos presentan exámenes en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas.

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Adicionalmente, la estrategia Quiero Ser, Quiero Saber integra una valoración transversal enfocada en el componente de Desarrollo Socioemocional.

Esta estructura permite analizar tanto las competencias académicas básicas como los aspectos emocionales que influyen directamente en la formación y el bienestar de los estudiantes.

¿Cuál es el objetivo de las pruebas y cómo se utilizan los resultados obtenidos?

El propósito central de la estrategia Quiero Ser, Quiero Saber es ofrecer información valiosa y confiable para optimizar los procesos de enseñanza en el aula.

Las pruebas están programadas para medir los conocimientos actuales y permitir una comparación directa con los resultados obtenidos al inicio del año escolar. De este modo, puedes observar los avances reales logrados por los alumnos a lo largo del periodo lectivo.

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La información que se recopila en este proceso brinda herramientas directas a los equipos docentes y directivos.

A partir de los reportes generados, los educadores podrán identificar con precisión las principales fortalezas académicas de su alumnado, al tiempo que reconocen las dificultades o vacíos de aprendizaje que requieren atención.

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Con estos datos claros, los colegios tienen la capacidad de orientar acciones pedagógicas personalizadas y ajustar sus planes de estudio según las necesidades particulares de su comunidad educativa.

Asimismo, el seguimiento continuo mediante los resultados apoya de manera constante el aprendizaje de niños y adolescentes.

Para garantizar que los datos se transformen en mejoras efectivas, el Ministerio de Educación hizo un llamado expreso a las instituciones educativas, los docentes y las secretarías de educación para que participen activamente en la jornada y consulten los reportes que se encuentran disponibles en la plataforma oficial del proceso.