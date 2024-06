Ojo con las estafas a través de tiquetes baratos; así es la jugada

En las últimas semanas, ha emergido unanueva modalidad de estafa, la cual están aprovechando los delincuentes, teniendo en cuenta que inicia la temporada de vacaciones. Utilizando el nombre de la aerolínea Avianca para engañar a los usuarios y robar tanto su información personal como su dinero.

Los delincuentes, aprovechando la reputación de la aerolínea, han estado enviando mensajes de texto con ofertas de tiquetes de avión a precios extremadamente bajos, atrayendo así a personas desprevenidas.

Una usuaria de redes sociales narró su experiencia, revelando cómo estuvo a punto de caer en esta trampa. La mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que recibió un mensaje ofreciendo boletos a destinos nacionales por solo $49.900 pesos colombianos. Entusiasmada por la oferta, siguió el enlace incluido en el mensaje, que la llevó a una página web.

La joven indicó dicha página se veía idéntica a la oficial, por lo que no sospechó en ese momento, hasta el momento en el que, al avanzar en la compra, no le pidieron la información básica de los demás viajeros. La joven relató que, al comunicar la oferta a sus amigos, comenzaron a revisar la página oficial de Avianca y se dieron cuenta de que los precios reales eran mucho más altos, lo que incrementó sus sospechas.

“Les dije, métanse desde sus celulares a Avianca y verifiquen si realmente hay promoción, porque me pareció raro que no pidieran cédula. Resultó que cada tiquete salía como en $400.000 pesos, así que algo no cuadraba”, explicó. La certeza de que estaba frente a un fraude se confirmó cuando la página falsa le pidió ingresar dos veces la información completa de su tarjeta de crédito, alegando la necesidad de una 'verificación adicional'.

Este incidente no es aislado. Avianca, pese a haber enfrentado críticas por cancelaciones de vuelos y problemas en la gestión de quejas, también ha recibido reconocimientos internacionales por su puntualidad. Los estafadores se aprovechan de esta reputación para legitimizar sus engaños. La aerolínea ha emitido comunicados advirtiendo a los usuarios sobre estas prácticas fraudulentas y ofreciendo consejos para verificar la autenticidad de las ofertas.

