Números que caerán en chance y lotería este 23 de septiembre, según Los Simpson

La serie animada Los Simpson cimentó su reputación como "profeta" de la cultura pop, pues a lo largo de sus más de tres décadas al aire ha exhibido una notable habilidad para anticiparse a sucesos futuros, cubriendo desde importantes elecciones presidenciales hasta diversos avances tecnológicos.

Debido a este historial, la familia amarilla se ha ganado el apodo de "visionaria". Ahora, esta tradición de predicciones parece extenderse al ámbito de los juegos de azar, ya que varios seguidores han comenzado a difundir cuáles serían los números de la suerte para un sorteo histórico.

Puedes leer: Estos son los números de Diomedes Díaz que caerán en chance y lotería



Según los entusiastas que escudriñaron la serie, el 23 de septiembre de 2025 podría convertirse en la fecha de la fortuna para miles de personas.

La predicción se enfoca en un sorteo específico de Powerball en Estados Unidos, el cual, según el análisis de los fans, superaría un premio de 800 millones de dólares, una cantidad capaz de transformar comunidades enteras.

Los números supuestamente predichos y difundidos activamente por páginas y seguidores en redes sociales son: 11, 22, 35, 48, 60.

Esta combinación numérica provendría de un episodio poco recordado de la serie, titulado El Día de la Suerte.

Publicidad

En la escena clave, Krusty el payaso aparece repartiendo boletos de lotería durante una transmisión en vivo, momento en el que lee en voz alta los dígitos principales. Además de los números principales, el personaje menciona el número especial Powerball, el 12.

Si bien la mayoría de los televidentes de Springfield ignoraron el momento, tomándolo como una simple broma, los fanáticos detallistas encontraron un elemento que, hoy en día, consideran "de suerte".

Publicidad

En el fondo de la escena, casi imperceptible, una pantalla mostraba un mensaje inequívoco: "23 de septiembre". Quienes han revisado el capítulo aseguran que no es la primera vez que la serie ofrece pistas disfrazadas de chistes para sus seguidores.

Es fundamental precisar que esta predicción de un premio mayor superior a los $800 millones de dólares está directamente ligada al sorteo Powerball de Estados Unidos y a la fecha del 23 de septiembre de 2025.

Puedes leer: Números de la suerte de Omar Geles: la tradición que sigue viva tras un año de su muerte

Sin embargo, los aficionados en Colombia que deseen participar en los juegos de chance y lotería locales con base en esta premonición pueden utilizar las cifras supuestamente reveladas. La combinación completa incluye los números 11, 22, 35, 48, 60, y el especial 12.

Al parecer, la fortuna, como muchas otras premoniciones que han cobrado vida, nunca estuvo tan lejos; solo era necesario prestar más atención a los detalles diminutos de Springfield.

Publicidad