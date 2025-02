El amor es uno de los sentimientos más hermosos, pero también puede verse amenazado por la infidelidad y la deslealtad . Muchas personas buscan fortalecer sus relaciones y alejar cualquier influencia negativa que pueda afectar su unión.

En este artículo, compartimos una poderosa oración a San Valentín para proteger el amor y alejar a terceras personas, además de explorar el origen de este santo y una oración especial para encontrar el amor verdadero.

Oración a San Valentín para alejar a la amante de mi pareja

San Valentín, patrono del amor y la fidelidad, hoy acudo a ti con el corazón afligido.

Me encuentro en medio de la incertidumbre y el dolor,

pues siento que la sombra de la infidelidad amenaza mi hogar.

Te pido con humildad que intercedas ante Dios

para que alejes toda tentación que pueda debilitar el amor y la unión en mi relación.

Oh, glorioso San Valentín, tú que bendices a las parejas

y proteges los lazos de amor verdadero, te suplico que apartes de mi pareja

toda persona que intente destruir nuestra relación.

Que sus ojos se cierren a las falsas promesas y su corazón se llene de amor puro

y sincero por mí. Ayúdame a recuperar la confianza, la paz y la armonía en nuestro hogar.

En el nombre de Dios, que el engaño y la mentira sean desechados de nuestro camino.

Que la lealtad y la comprensión renazcan en nuestra relación y que la verdad sea nuestra guía.

San Valentín, protector de los enamorados, confío en tu poder y en tu bondad. Amén.

¿Cuál es el origen de San Valentín?

San Valentín es reconocido como el santo del amor y los enamorados. Su historia se remonta al siglo III en Roma, cuando el emperador Claudio II prohibió los matrimonios entre jóvenes, pues creía que los soldados sin ataduras familiares eran más eficaces en la guerra. Valentín, un sacerdote cristiano, desafió esta orden y comenzó a casar a las parejas en secreto.

Pareja de enamorados celebrando San Valentín /Foto: Getty Images

Cuando fue descubierto, Valentín fue arrestado y condenado a muerte. Durante su encarcelamiento, se dice que realizó milagros, incluyendo la curación de la hija ciega de su carcelero. Antes de su ejecución, el 14 de febrero del año 270, le envió una carta firmada como "Tu Valentín" , dando origen a la tradición de intercambiar mensajes de amor en esta fecha.

Oración poderosa para encontrar el amor

“Siento en mí crecer un gran vacío que no colman ni la amistad ni el estudio.

Ignoro qué llegará a llenarlo. ¿Será Dios, será una criatura?

Si es una criatura, rezo porque no se presente hasta que yo sea digno de ella.

Rezo para que traiga consigo la cantidad adecuada de encanto exterior

para que no deje lugar al arrepentimiento; pero rezo sobre todo porque venga con un alma excelente,

que aporte una gran virtud, que valga mucho más que yo, que me atraiga a las alturas,

que no me haga descender, que sea generosa porque a menudo soy pusilánime,

que sea ferviente porque soy tibio en las cosas de Dios, que sea compasiva, en fin,

para que no tenga que ruborizarme ante ella por mi inferioridad.

No me abandones, Señor, ayúdame a ser amado; bien lo sabes,

no solo busco la dulzura en el Amor, sino el desprecio a toda bajeza,

la fuerza de luchar por el Bien, por la Verdad. Amén.”

