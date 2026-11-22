En el marco de las festividades navideñas de 2026, las recomendaciones basadas en el Feng Shui invitan a prestar especial atención a la entrada principal de las viviendas, considerada por esta corriente como la 'boca del chi'. Este espacio representa el punto de ingreso de la energía vital al hogar y, por ello, se le atribuye un papel fundamental en la armonía de quienes lo habitan.

Según los preceptos de esta filosofía china, mantener la puerta principal bien iluminada y libre de obstáculos favorece la circulación de la energía. Asimismo, conservar este espacio limpio y ordenado simboliza la apertura hacia la prosperidad, la protección y la llegada de nuevas oportunidades.

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Accesorios recomendados para la puerta principal en Navidad

Dentro de las recomendaciones decorativas del Feng Shui, se destacan tres accesorios que pueden ubicarse directamente sobre la puerta o en sus alrededores:

Corona de ramas naturales: elaborada con pino, eucalipto u otro follaje fresco, representa el crecimiento y la renovación. Se recomienda añadir piñas o detalles en tonos dorados y rojos, evitando el uso de ramas secas o deterioradas.

elaborada con pino, eucalipto u otro follaje fresco, representa el crecimiento y la renovación. Se recomienda añadir piñas o detalles en tonos dorados y rojos, evitando el uso de ramas secas o deterioradas. Campanas doradas: su sonido se relaciona con el movimiento de la energía, mientras que el color dorado simboliza la riqueza y la prosperidad. Pueden incorporarse con moderación en listones o guirnaldas.

su sonido se relaciona con el movimiento de la energía, mientras que el color dorado simboliza la riqueza y la prosperidad. Pueden incorporarse con moderación en listones o guirnaldas. Adornos de color rojo: este tono tradicional de la cultura china representa la vitalidad y la protección. Puede integrarse mediante cintas, piezas colgantes o detalles combinados con dorado, sin recargar el espacio.



¿Qué otros elementos son importantes para poner?

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Por otro lado, el Feng Shui recomienda complementar la decoración de la zona interior cercana a la entrada con objetos que aporten equilibrio visual y simbolismo. Entre ellos se encuentran las plantas saludables, como el bambú y el jade, a las que se les atribuyen significados relacionados con el crecimiento, la prosperidad y la abundancia.

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También se destacan las figuras de elefantes, consideradas símbolos de fortaleza, sabiduría y estabilidad. Estas pueden ubicarse sobre consolas o repisas cercanas a la puerta y elaborarse en materiales como madera, metal o cerámica.

A estos elementos se suman las lámparas de luz cálida y los cuencos con mandarinas. Según esta filosofía, ambos objetos contribuyen a representar la armonía y la energía positiva dentro del hogar.

¿Qué hay que evitar poner en Navidad, según el Feng Shui?

El Feng Shui también hace énfasis en la importancia de preservar la funcionalidad y el orden de los espacios. Antes de instalar la decoración navideña, se recomienda comprobar que la puerta pueda abrirse por completo y retirar cajas, calzado, bolsas u otros objetos acumulados que dificulten el tránsito.

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Del mismo modo, esta corriente aconseja evitar las coronas dañadas, las luces defectuosas y la vegetación deteriorada. De acuerdo con esta corriente, mantener los espacios en buenas condiciones es fundamental para conservar el equilibrio y favorecer la circulación de la energía en el hogar.