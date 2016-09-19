En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
EMPLEO EN LA DIAN
RICARDO GONZÁLEZ: NUEVO TESTIGO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Fruko y sus tesos

Fruko y sus tesos

  • Fruko confiesa la razón por la que posaba 'en bola' en la portada de sus discos
    Fruko, en El Klub de La Kalle
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Fruko confiesa la razón por la que posaba 'en bola' en la portada de sus discos

    Julio Ernesto Estrada Rincón, más conocido como el Maestro Fruko, se destapó en los micrófonos de El Klub de La Kalle por qué decidió posar 'ligerito' en la portada de uno de sus discos más icónicos.

  • Wilson Manyoma, cantante de salsa
    Wilson Manyoma, cantante de salsa
    Foto: Redes sociales de Wilson Manyoma
    Farándula

    Sale a flote la razón por la que Wilson Manyoma se despidió de 'Fruko y sus Tesos'

    El icónico cantante caleño dejó una marca en la salsa colombiana, y su paso por la orquesta Fruko y sus Tesos marcó un antes y un después. Ahora, se revela la verdadera razón de su salida.

  • Wilson Manyoma falleció el 20 de febrero de 2025 en Cali
    Wilson Manyoma falleció el 20 de febrero de 2025 en Cali
    /Foto: Instagram Wilson Manyoma
    Farándula

    Se conoce la enfermedad que apagó la vida de Wilson Manyoma

    El recordado exintegrante de Fruko padecía una dolorosa enfermedad y además había sufrido dos accidentes caseros que desencadenaron en su muerte.

  • Fruko y sus Tesos lamenta la partida de Wilson Manyoma
    Fruko y sus Tesos lamenta la partida de Wilson Manyoma
    /Fotos: Instagram y La Kalle
    Farándula

    Fruko acongojado tras enterarse de la muerte de Wilson Manyoma

    La salsa colombiana llora la partida de Wilson Manyoma, así lo recordó Fruko y sus Tesos en cuya agrupación fue vocalista y se dio a conocer mundialmente.

  • Wilson Manyoma murió en Cali a los 73 años
    Wilson Manyoma murió en Cali a los 73 años
    /Foto: Isntagram Wilson Manyoma
    Farándula

    Trayectoria artística del cantante Wilson Manyoma, también conocido como 'Saoko'

    Así fue la trayectoria de Wilson 'Saoko' Manyoma, su paso por Fruko y sus Tesos, y el legado que dejó en la salsa colombiana. Falleció en Cali a los 73 años.

  • Wilson Manyoma, vocalista de Fruko y sus Tesos
    Wilson Manyoma, vocalista de Fruko y sus Tesos
    / FOTO: Tomada de Instagram @wilsonsaokomanyomaoficial
    Farándula

    Así fue como encontraron a Wilson Manyoma sin vida: "Estaba ensangrentado"

    Salió a la luz cómo fue el momento en que el vocalista de Fruko y sus Tesos fue encontrado sin vida por sus familiares que confirmaron el deceso en la ciudad de Cali.

  • Murió Wilson Saoko Manyoma, exintegrante de Fruko y sus tesos
    Murió Wilson Saoko Manyoma, exintegrante de Fruko y sus tesos
    /Foto: Instagram Wilson Manyoma
    Farándula

    De qué murió Wilson Manyoma, exintegrante de Fruko y sus Tesos

    Wilson Manyoma, leyenda de la salsa y voz de "El Preso", falleció a los 73 años en Cali. Esto es lo que se conoce sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

  • Fruko revela la verdad de su nombre artístico ¿Es por la salsa de tomate?
    Fruko revela la verdad de su nombre artístico ¿Es por la salsa de tomate?
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Fruko revela la verdad de su nombre artístico, ¿es por la salsa de tomate?

    El maestro salsero compartió detalles en El klub sobre su nombre artístico; reveló detalles.

  • Fruko cuenta la vez que cantó 'El preso' en una cárcel: "Es una plegaria"
    Fruko cuenta la vez que cantó 'El preso' en una cárcel: "Es una plegaria"
    Foto: La Kalle
    Música

    La verdadera historia de la canción 'El preso', de Fruko

    El maestro salsero Fruko dio a conocer la historia detrás de uno de sus grandes éxitos en El Klub.

  • ¿De ginecóloga a manager?
    ¿De ginecóloga a manager?
    Foto: La Kalle
    Farándula

    De ginecóloga a manager; Fruko revela detalles de su relación

    En el Klub estuvo el cantante salsero Fruko, donde contó sobre su vida personal y reveló la relación que lleva con su manager.

CARGAR MÁS