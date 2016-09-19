La Kalle Fruko y sus tesos
Fruko y sus tesos
-
Fruko confiesa la razón por la que posaba 'en bola' en la portada de sus discos
Julio Ernesto Estrada Rincón, más conocido como el Maestro Fruko, se destapó en los micrófonos de El Klub de La Kalle por qué decidió posar 'ligerito' en la portada de uno de sus discos más icónicos.
-
Sale a flote la razón por la que Wilson Manyoma se despidió de 'Fruko y sus Tesos'
El icónico cantante caleño dejó una marca en la salsa colombiana, y su paso por la orquesta Fruko y sus Tesos marcó un antes y un después. Ahora, se revela la verdadera razón de su salida.
-
Se conoce la enfermedad que apagó la vida de Wilson Manyoma
El recordado exintegrante de Fruko padecía una dolorosa enfermedad y además había sufrido dos accidentes caseros que desencadenaron en su muerte.
-
Fruko acongojado tras enterarse de la muerte de Wilson Manyoma
La salsa colombiana llora la partida de Wilson Manyoma, así lo recordó Fruko y sus Tesos en cuya agrupación fue vocalista y se dio a conocer mundialmente.
-
Trayectoria artística del cantante Wilson Manyoma, también conocido como 'Saoko'
Así fue la trayectoria de Wilson 'Saoko' Manyoma, su paso por Fruko y sus Tesos, y el legado que dejó en la salsa colombiana. Falleció en Cali a los 73 años.
-
Así fue como encontraron a Wilson Manyoma sin vida: "Estaba ensangrentado"
Salió a la luz cómo fue el momento en que el vocalista de Fruko y sus Tesos fue encontrado sin vida por sus familiares que confirmaron el deceso en la ciudad de Cali.
-
De qué murió Wilson Manyoma, exintegrante de Fruko y sus Tesos
Wilson Manyoma, leyenda de la salsa y voz de "El Preso", falleció a los 73 años en Cali. Esto es lo que se conoce sobre las circunstancias que rodearon su muerte.
-
Fruko revela la verdad de su nombre artístico, ¿es por la salsa de tomate?
El maestro salsero compartió detalles en El klub sobre su nombre artístico; reveló detalles.
-
La verdadera historia de la canción 'El preso', de Fruko
El maestro salsero Fruko dio a conocer la historia detrás de uno de sus grandes éxitos en El Klub.
-
De ginecóloga a manager; Fruko revela detalles de su relación
En el Klub estuvo el cantante salsero Fruko, donde contó sobre su vida personal y reveló la relación que lleva con su manager.