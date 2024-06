La verdadera historia de la canción 'El preso', de Fruko

En el Klub de la Kalle el legendario salsero Julio Ernesto Estrada Rincón, más conocido como 'Fruko' de 'Fruko y sus Tesos', compartió detalles sobre su vida personal y artística.

El salsero relató una experiencia conmovedora sobre su canción favorita 'El preso', la cual cantó en una cárcel. En el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, en Lima, Perú, Fruko y su banda tocaron este emblemático tema.

“Cuando estábamos frente a estos chicos, se les escurrían las lágrimas, pero se las limpiaban para que no pensaran que eran débiles”, relató. La actuación estuvo cargada de emociones.

Fruko reveló que su canción favorita es 'El preso'. Esta canción, escrita por Álvaro Velásquez, surgió de una carta enviada al hotel donde Velásquez se hospedaba en Toronto, Canadá.

Publicidad

La carta firmada por 'Los de la Floresta Medellín', narraba la captura de un amigo por narcotráfico y su condena a 30 años de cárcel. Inspirado por esta historia, Álvaro escribió las primeras líneas de la canción y las llevó al estudio de Fruko en Medellín, donde juntos le dieron su sello característico.

Aunque Fruko nunca imaginó que 'El preso' alcanzaría el éxito que tiene hoy, se siente profundamente agradecido. Ve la canción como una "plegaria" porque “Los que están dentro de la cárcel buscan en algún momento salir, y los que están afuera de no entrar”, comentó.

Publicidad

Para Fruko la letra de la canción es crucial; todo depende de lo impactante que sea para evitar que se vuelva desechable. “Es muy importante tener esta comprensión gramatical”, destacó, subrayando la importancia de que la canción impacte en la persona.

Fruko también compartió el origen de su apodo. Confesó que se llama Fruko gracias a Lisandro Mesa, quien bromeó diciendo: “Ese es igualito a la muñequita de la salsa de tomate”. Desde entonces, el nombre quedó. "Si no me llamara así, me hubiera llamado Julio E", bromeó.

Con más de 60 años en la música, Fruko comenzó su carrera con los Corraleros de Majagual. En el ámbito sentimental, habló con cariño de su esposa, Rosa Garzón Córdoba.

Mira también: Fruko cuenta la verdadera historia de su canción 'El preso'