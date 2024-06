Fruko revela la verdad de su nombre artístico, ¿es por la salsa de tomate?

En una entrevista exclusiva en 'El Klub' de la Kalle, el legendario cantante salsero Julio Ernesto Estrada Rincón, más conocido como 'Fruko' de 'Fruko y sus Tesos', compartió detalles sobre su vida personal y artística.

Con más de 60 años de carrera en la música, Fruko se ha convertido en un ícono de la salsa en Colombia. Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Fruko reveló el origen de su peculiar nombre artístico.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, su apodo proviene de la famosa salsa de tomate Fruco, por una broma que le hizo el también músico Lisandro Mesa.

"Lisandro Mesa me dijo: 'Ese es igualito a la muñequita de la salsa de tomate'", comentó Fruko entre risas, explicando que desde entonces el nombre quedó. En tono jocoso, agregó que si no se llamara así, probablemente se habría llamado 'Julio E', ya que no sabría cómo más llamarse.

El maestro enfatizó la relevancia de las letras en las canciones, destacando que el impacto de una canción depende en gran medida de su contenido. "Es muy importante tener esta comprensión gramatical", afirmó, subrayando que una canción debe penetrar en el oyente para no volverse desechable.

A lo largo de la entrevista Fruko también compartió su secreto para mantenerse siempre alegre. "Aprendemos a sonreír cuando tenemos algo por dentro", expresó. "Hay que sonreír, hay que mostrar las cordales".

Además, Fruko confesó que no le molesta escuchar sus temas en otros géneros musicales, afirmando que anteriormente ya había escuchado uno de sus temas en tango, demostrando una actitud abierta y positiva hacia la reinterpretación de su música.

En el ámbito sentimental, Fruko habló cariñosamente de su esposa, Rosa Garzón Córdoba, quien también estuvo presente en la entrevista. Rosa, que pasó de ser ginecóloga cirujana a la manager de 'Fruko y sus Tesos', firmando que ha sido un pilar fundamental en su vida.

