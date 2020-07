Abuelito vende dibujos para ganarse la vida en medio de la pandemia

En Ciudad de México, la historia de un abuelo que vende dibujos para ganarse la vida ha conmovida a miles de personas. Fue una tuitera quien lo dio a conocer y gracias a esto, y a la ayuda de la comunidad, que Don Baldemar ahora podrá vivir mejor.

“Amigxs, hoy conocí a Don Baldemar, es un señor dibujante de 74 años, vende sus dibujos para vivir. Si quieren apoyarlo comprando un dibujo o trayéndole algo para comer, se los agradecerá mucho. Se encuentra frente al Cinépolis Diana, sobre reforma en la Ciudad de México”, escribió la joven en Twitter.

El abuelo no tiene hogar, ni nadie que cuide de él, por eso, a pesar de todo, sale a las calles a vender sus dibujos para lograr algún tipo de sustento.

La joven pidió ayuda para que otros compren sus obras o le brinde ayude de cualquier tipo como con comida o ropa. Afortunadamente, su llamado fue escuchado y muchas personas se unieron a la causa.

Reunieron dinero en efectivo, pero Don Baldemar no lo quiso recibir, pues la zona en la que está es insegura. Entonces acordaron que cada semana van a comprarle las cosas que necesita de alimentación y aseo.

Pero eso no es todo, también le dieron nuevos implementos para que pueda lucirse más con sus dibujos y están en busca de un lugar digno en el que pueda vivir.

... de igual manera irlo llevando conforme lo vaya requiriendo. Gracias gracias gracias a todxs quienes donaron, me comprometo de todo corazón a hacerle llegar todo pero no ponerlo en una situación que sería riesgosa para él mientras no tenga un lugar donde quedarse. pic.twitter.com/IUlbU7oqqc