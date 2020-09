Probablemente usted en los últimos días se haya topado en redes sociales con una curiosa imagen de un hombre con rasgos muy similares a los del Chavo del 8 portando una cerveza en su mano durante una fiesta con sus amigos.

Pues se conoció la identidad del clon del personaje de Roberto Gómez Bolaños, se trata de Phil Claudio Gonzáles, un argentino que se dedicaría a la música metal.

El protagonista de la imagen viral al parecer se ha tomado con humor las burlas, de acuerdo con sus últimas publicaciones en su perfil de Facebook.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más... Me da risa el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos (…)”, escribió Gonzáles.

El parecido extremo del Chavo metalero ha dado para que todos los internautas usen su imaginación e inunden las redes sociales con varios memes que seguramente le sacaran alguna que otra sonrisa.

Las etapas de todo hombre... pic.twitter.com/1IBDGe6HCj — El Chavo Metalero (@ElChavoMetalero) September 28, 2020

La garrotera llega en el momento menos esperado... pic.twitter.com/fKfRipNk6n — El Chavo Metalero (@ElChavoMetalero) September 29, 2020