Los mejores libros para leer durante esta cuarentena

Durante el aislamiento preventivo muchas editoriales en el mundo han brindado libros electrónicos gratuitos para que las personas retomen este grandioso ejercicio, pues además de ser un pasatiempo, es una forma para que la cuarentena sea más amena.

No hay nada mejor que ejercitar y alimentar la capacidad cerebral por estos días, por eso te presentamos una lista de los mejores libros para leer en esta cuarentena:

- Código Da Vinci (Dan Brown): históricamente es una de las obras más reconocidas que casi todo el mundo debe leer, contiene suspenso, ficción conspirativa, espionaje, etc.

- La sombra del viento (Carlos Ruiz Zafón): La historia de un joven que es llevado a una vida de enigmas y secretos, gracias a un libro ‘mágico’. Es una obra de misterio, drama y suspenso muy interesante.

- Edipo Rey (430 a. C) de Sófocles: un clásico de la literatura que, si aún no lo has leído, tienes que hacerlo, sin lugar a duda, la historia de esta tragedia es increíble.

- El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Robert Louis Stevenson): Una de las novelas de terror más reconocidas por mostrar algunos comportamientos bizarros que la mente del protagonista en ocasiones construye, para afectar al subconsciente de su ser.

- Ensayo sobre la ceguera (José Saramago): El libro desenmascara a una sociedad perdida en los problemas y las difíciles circunstancias que afrontan los ciudadanos día tras día.

- Adulterio (Paulo Coelho): La historia de una pareja casi perfecta que por culpa de la monotonía se va destruyendo de a poco. Es una novela conmovedora y dramática.

- El principito (Antoine de Saint-Exupéry): otro de los clásicos literarios y que no puede faltar en la lista. Este libro narra la aventura de un piloto que se encuentra en el desierto a un pequeño príncipe (ficción, novela infantil, filosófica)

Entre otros libros para leer se encuentran

- La inteligencia emocional (Daniel Goleman)

- La divina comedia (Dante Alighieri)

- La herida en la piel de la diosa (William Ospina)

- Rayuela (Julio Cortázar)

- Cien años de soledad (Gabriel García Márquez)