Andrea Valdiri aceptó que la fotografía íntima en la que sale con su expareja Michael Ortega es real. Así lo hizo saber a través de un video en el que, además, dio a entender que la persona que difundió la imagen podría haber sido el futbolista o alguien de su familia.



Tras sus palabras, llegaron miles en contra de Ortega, quien aclaró el hecho con un extenso mensaje a través de su cuenta en Instagram. En él, se libera de toda culpa e incluso asegura que nunca tuvo la foto. Expresó que era ella quien tenía guardados esos contenidos.



“La foto nunca estuvo en mi poder, en algún momento acordamos que no era sano tenerlas guardadas en mi celular. Seguramente tú tampoco lo hiciste, pero te recuerdo que quien tenía dicha foto, otras más y videos eras tú”, dice parte del mensaje.



“Pudiste comprobar que en mi celular no guardaba nada tuyo cuando antes de salir la primera foto verificaste tu misma que no tenía fotos tuyas en mi celular. Recuerdo que el tuyo estaba en reparación y utilizaste el mío”, continúa.



En el texto también manifiesta que sería “incapaz de hacerle daño a una persona y menos a ella” por los “momentos maravillosos” que vivieron juntos.



“Siempre le he deseado lo mejor, quiero que sea feliz y cumpla sus sueños. Estuvimos juntos y por algunos motivos nos alejamos, pero siempre prometimos desearnos el bien los dos”.



El futbolista le pidió a su ex que aclare todo y que sea consiente que no tiene nada que ver con esa foto. “A pesar que me has perjudicado con este tema aún te respeto y sigo guardando cariño y admiración por todo lo que has logrado y conseguido”, concluyó.