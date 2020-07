En Valledupar, una mujer sorprendió a sus vecinos del conjunto Balcones de Santa Helena con un particular mensaje que dio con ayuda de micrófono y parlante.

En un video que se difundió en redes sociales, se puede ver cuando la mujer sale, camina un poco y luego se detiene, se disculpa por interrumpir la hora del almuerzo y en seguida dice las siguientes palabras:

“No me gusta arruinar las horas especiales. Entonces, simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras. Para mi todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Helena son unos hijueputas; y les doy las gracias por arruinarme la paz y la tranquilidad a través de estos largos años, porque desgraciadamente he tenido que vivir largos años en este conjunto. (…) Espero que algún día no vayan a necesitar de mí”.

En Balcones de Santa Helena una mujer es capaz de decir lo que siente por sus vecinos, y nosotros todos los días queremos hacer lo mismo con cierto mequetrefe presentador de TV, pero mejor cambiamos de canal!



!¿CUÁNDO VAMOS PA’ LA CALLE, CARAJO?!pic.twitter.com/U512Z6wRzC — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) July 1, 2020

No se sabe por qué la mujer reaccionó de esa forma. Hasta el momento niguno de los residentes del conjunto ha dado alguna respuesta. Lo que si es cierto es que se hizo viral en redes y en Twitter como #BalconesDeSantaHelena.

Estos son algunos de los residentes de Balcones de Santa Helena ¿Tenia o no la señora al decir que "todos son unos hijos de puta sin excepción alguna"?

pic.twitter.com/08ojVIZNxb — Miguel (@miguelyopal) July 1, 2020

Testimonio de un residente de Balcones de Santa Helena pic.twitter.com/0y0tIVyz99 — Jorge Torres (@jorgitospn) July 1, 2020