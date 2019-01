¿Cuántas veces has deseado viajar en avión junto con tu mascota? Pues intentarás hacerlo realidad luego de ver a este malamute de Alaska sentado en su propia silla durante un vuelo de la aerolínea China Southern Airlines.



De acuerdo con la empresa china, este perro no es convencional, pues actualmente cumple laborales de acompañante y cuenta con los certificados necesarios.



Por supuesto que el video se hizo viral muy rápidamente hasta el punto en que muchos usuarios aseguraron estar complacidos de que este perro fuese su vecino de silla en cualquier avión del mundo.



También se abre el debate sobre si las mascotas, de compañía o no, deberían ir siempre junto a sus amos en las sillas de cualquier avión. Por lo pronto, este video llega a sus 10.000 visualizaciones y enternece al mundo: