No han publicado fotos juntos, pero sí en los mismos lugares y escenarios. Shannon de Lima y James Rodríguez no solo despidieron el año juntos, también viven cada minuto de sus vacaciones con mucha intensidad.



Las últimas fotografías son en Magdalena y también estaría la hermana del jugador del Bayern Munich y otros familiares.



Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el hermoso traje de baño que compartió la venezolana. Un azul que combina de maravilla con su belleza.



¡Solo recibe piropos! Shannon de Lima y James Rodríguez aún no confirman su relación, pero los rumores siguen creciendo con fuerza.