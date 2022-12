Salud mental: la más importante en momentos de crisis a nivel global

Mucho se ha hablado del impacto económico, político y social que trajo consigo la crisis mundial desde el 2020 sintiéndose el futuro con cierta incertidumbre y, por lo mismo, un impacto en la salud mental, lo que ha llevado a millones de personas a buscar asesoría con mentores o expertos en crecimiento personal para rediseñarse y adaptarse a este momento.

Por cierto, una de las actividades que ha reflejado crecimiento exponencial y se augura como una de las industrias con mayor relevancia, es precisamente el desarrollo personal y el autoconocimiento.

Para entender muy bien estos términos es necesario hacer referencia a otros como: Programación Neurolingüística (PNL), Eneagrama, Coaching, Mentoring, entre otros, ya que son conceptos constituidos, hoy por hoy, en el mundo como ‘La industria del Desarrollo Personal y el autoconocimiento”.

¿Por qué el Desarrollo Personal y el autoconocimiento son protagonistas en esta época?

Un mentor, experto en el ser Humano o un coach eleva sin duda, la productividad del personal y de las organizaciones, y lo hace encaminando a otros en descubrir, aclarar, profundizar en sí mismos, aclarando lo que quieren, lo que desean y lo que necesitan para alinear estas tres dimensiones con una meta particular.

Sin embargo, más allá de las habilidades que se puedan incrementar con acompañamiento, el llamado urgente de mentores y expertos para hacerle frente a estos tiempos es para empezar a redefinir valores sociales, rediseñar la forma de pensar, de actuar y de sentir para alcanzar equilibrio personal.

Esas razones hacen que el Desarrollo Personal y el Autoconocimiento pongan actualmente al coaching y al mentoring y a los profesionales expertos en el ser humano en la segunda posición de profesiones de más rápido crecimiento en el mundo, antecedido por la industria de la tecnología de la información. Además, expertos economistas estiman que seguirá siendo una de las actividades de más rápido crecimiento durante los próximos diez años.

Beto Bravo, mentor con 17 años de experiencia en autoconocimiento y desarrollo del potencial humano en Colombia, quien además ha trabajo para grandes compañías internacionales en temas de mentoría personal y profesional, afirma que:

Es evidente que la pandemia puso en jaque los que yo llamo, las 3 ‘R’ que corresponden a: Relaciones, Recursos y Resultados, en los procesos personales y profesionales de cada uno. El 2020, nos llevó a la reflexión donde el trabajo interior estuvo enfocando en replantear y abandonar lo que se consideraba importante pero que al final resultó ser basura, es como si ya no se pudiera maquillar muchas cosas de mi vida. Por esa razón, muchos han tenido la necesidad de volver a la esencia, de valorar lo realmente importante, o dejar de quejarse y tomar acción

Conexión entre las 3R y la industria del Autoconocimiento y el desarrollo del potencial humano

Para Beto, “las relaciones son una de las habilidades humana que más impacto han tenido en este tiempo. La forma de relacionarnos ha cambiado y se han transformado de tal manera que para muchos ha representado frustraciones al no encontrar ese contacto cercano con otros”.

También agrega que “los recursos identificados como, dinero, tiempo y talentos, principalmente, se han visto afectados en casi la totalidad las familias en Colombia y el mundo. No obstante, estamos viendo una nueva tendencia hacía la reagrupación familiar para optimizar gastos en época de crisis, redistribuir el tiempo para afrontar los nuevos retos, o descubrir o redefinir nuestros talentos para hacer frente a los nuevos desafíos, nos ha llevado al punto de redefinir el famoso ‘rebusque’ y movilizarnos hacia nuevas formas de adaptarnos a esta nueva realidad”.

Por último, Beto también menciona los resultados como la redefinición de éxito y de fracaso, es decir evaluar tanto la forma como replanteamos metas y sueños; como la manera de llegar a conseguirlos. “Estamos en una etapa en que ya no somos felices, ni nos mortifican las mismas cosas de antes, tampoco reímos, disfrutamos, sufrimos, o nos preocupa de la misma manera lo que antes nos preocupaba. Ya no caminamos como autómatas tras porciones de zanahorias, en otras palabras, ya no estamos buscando llegar a espejismos mágicos. Ahora, los resultados están enarcados por el renacer de algunos valores que dan mas prioridad al ser que al hacer y al tener.

¿Qué relación tienen las 3R con mi crecimiento personal?

El trabajo personal debe entenderse de la misma forma como aprendemos a nutrir nuestro cuerpo con una buena alimentación y ejercicio, alimentar el alma, el espíritu y la mente permite sacar mejor provecho a nuestras emociones y nuestra conexión con el mundo.

En este sentido contar con acompañamiento es - si no la mejor forma- una gran alternativa para empoderarnos, crecer y hacernos cargo de lo que podemos y queremos cambiar. “Si nos hacemos cargo de nuestra parte en todo lo que reclamamos a diario, abandonamos el miedo y tomamos decisiones encaminados en rediseñarnos, los cambios a corto plazo se verán y construiremos un mundo mejor y más humanizado. Es momento de darnos cuenta que somos el fruto de como interpretamos nuestras emociones, de lo que pensamos y de las acciones que emprendemos” Concluye Bravo.