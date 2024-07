Reconocida empresa está en búsqueda de personal sin experiencia; fácil de aplicar

En Colombia, el mercado laboral para bachilleres, técnicos y tecnólogos sin experiencia ofrece una variedad de oportunidades, aunque no sin sus desafíos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo para jóvenes entre 14 y 28 años se situó en 17.9% en 2023.

Esta cifra subraya la importancia de políticas efectivas de inserción laboral y programas que faciliten el acceso al empleo.

Los bachilleres suelen encontrar empleo en sectores como comercio, servicios y manufactura, desempeñándose en roles de atención al cliente, ventas y operativos. La competencia es alta y las condiciones laborales pueden variar. En contraste,los técnicos y tecnólogos, gracias a su formación especializada, tienen mejores perspectivas en áreas como tecnología de la información, telecomunicaciones, salud y mecánica industrial, donde la demanda de habilidades específicas es mayor.

Vacantes disponibles para personal sin experiencia

A continuación, te presentamos varias ofertas laborales dirigidas a jóvenes que buscan su primer empleo:

Tu primer empleo - Colsubsidio Empleo

Funciones:



Comercialización en calle de productos fijos y móviles de Movistar.

Captación de nuevos clientes y migraciones comerciales.

Apoyo en perifoneo, volantes y demás actividades promocionales.

Requisitos:



Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta tecnólogo.

Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta tecnólogo. Ciudad de residencia: Bogotá D.C. y Soacha.

👉🏻 APLICA AQUÍ



Asesor comercial tu primer empleo - Colsubsidio Empleo

Formación académica: Grado noveno en adelante

Experiencia laboral: No requerida

Horario: Lunes a sábado, con horarios variables de 8 a.m. a 7 p.m

Contrato: Obra o labor.

Funciones:



Comercialización en calle de productos fijos y móviles de Movistar.

Captación de nuevos clientes y migraciones comerciales.

Apoyo en perifoneo, volantes y actividades promocionales.

Requisitos:



Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta tecnólogo.

Ciudad de residencia: Bogotá D.C. y Soacha.

👉🏻APLICA AQUÍ

Practicante universitario carreras administrativas - Colsubsidio Empleo

Formación académica: Estudiante de últimos semestres de carreras administrativas y mercadeo con aval universitario para realizar la práctica.

Experiencia laboral: No requiere.

Horario: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Salario: Auxilio de manutención correspondiente al 100% del SLMV, afiliación a EPS y ARL.

Contrato: Aprendizaje.

Modalidad de Trabajo: Híbrido.

Requisitos:



Nivel de estudios: Profesional.

Profesional. Ciudad de residencia: Bogotá D.C.

👉🏻APLICA AQUÍ

Operario de cultivo o postcosecha - Madrid, Mosquera, Facatativá, Funza o El Rosal - Colsubsidio Empleo

Funciones:



Labores operativas a nivel agrícola: sembrar, regar, desherbar cultivos.

Clasificar, seleccionar, manipular, almacenar y empacar flores.

Requisitos:



Nivel de estudios: Básica primaria.

Básica primaria. Ciudad de residencia: El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera.

👉🏻APLICA AQUÍ

Estas vacantes ofrecen una excelente oportunidad para iniciar tu carrera laboral en sectores variados y con el respaldo de empresas reconocidas. No dejes pasar la oportunidad y aplica ahora para dar el primer paso hacia tu futuro profesional.

