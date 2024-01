Beéle reveló intimidades de su vida: "estoy un poco loco, sigo siendo curioso y activo"

En una reveladora entrevista a través del programa de La Kalle 'Me chimba conocerte' de la Kalle, Beéle, el talentoso compositor barranquillero e intérprete de la canción 'loco', desglosó aspectos íntimos de su vida y carrera, ofreciendo una visión única de su trayectoria desde que su éxito lo catapultó a la fama hace cuatro años y que hoy cuenta con cerca de 200 millones de reproducciones en Youtube.

La entrevista, con el video Jockey Roberto Blanco, inició con la visión del artista sobre los sueños; "los sueños son la luz que nos hace únicos, la imaginación es fundamental en este proceso; sin ella, no hay visión ni creatividad. Creo que lo más hermoso de los sueños es vivirlos y experimentar los procesos, independientemente de si se cumplen o no. Siempre hay que hacer grandes cosas", compartió Beéle mientras exploraba la importancia de mantener viva la llama de la imaginación.

Beéle también rememoró sus primeros años, revelando una conexión especial con la canción "Campeón Ganador" que su padre solía cantarle. "Siempre he tenido esa mentalidad, como un niño soñador. A los diez años, solo hacía cosas que me gustaban. Jugaba béisbol, era mi sueño, pero dejé de jugar para explorar más sobre la música", confesó. Su fascinación por la guitarra desde temprana edad lo llevó a aprender a tocar y a sumergirse en el mundo de la música.

Publicidad

"Hoy en día, no he cambiado mucho. Sigo siendo el mismo niño curioso y activo, siempre creando cosas, siempre un poco loco. La gente puede pensar que soy raro, pero siempre he sido así, y eso me ha ayudado mucho. He sido independiente desde pequeño, lo cual me ha permitido saber quién soy y qué me hace feliz", reflexionó Beéle sobre su personalidad única.

El cantante expresó su gratitud hacia sus padres y su abuela, recordando la sabiduría de esta última que le recordaba constantemente sus raíces y le mantenía "con los pies en la tierra". Agradeció a su manager, Daki, como pieza clave en su carrera, destacando que ha pasado de ser su manager a ser su socio y hermano.

Habló del éxito de su canción 'loco' la cual saltó a la fama de la forma menos esperada; "las cosas no siempre salen como uno las planea", detalló. Beéle también compartió su perspectiva sobre su canción "Morena", describiéndola como una representación artística de la cultura y la vida caribeña. "Es una canción que motiva, que te hace sentir emociones intensas, te da ese espíritu de alegría y ganas de seguir creando", expresó.

Publicidad

La entrevista brindó una visión profunda de Beéle, desde sus sueños y orígenes hasta el trasfondo de su éxito, destacando la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y a las raíces que han dado forma a su extraordinaria carrera en la música.

Revive acá la entrevista completa: