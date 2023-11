Karol G, Peso Pluma y Rauw Alejandro lideran las categorías latinas de los Grammy 2024

Peso Pluma, Karol G y Rauw Alejandro están entre los aspirantes a las categorías latinas de la 66 edición de los Grammy que se llevará a cabo el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles (California), informó este viernes Academia de la Grabación de EE.UU.

El cantante mexicano Peso Pluma opta a una nominación en la categoría de mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano) con su álbum "Génesis", mientras que el disco de la colombiana Karol G, "Mañana será bonito", y el del puertorriqueño Rauw Alejandro, "Saturno", compiten en la categoría de mejor álbum de música urbana.

El disco del cantante de corridos tendrá que enfrentarse a los álbumes de artistas femeninas como "La Sánchez", de Lila Downs; "Bordado a Mano", de Ana Bárbara; "Motherflower", de Flor de Toloache, y "Amor como en las películas de antes", de Lupita Infante.

Por su parte, la lista de los aspirantes a mejor álbum de música urbana la completa el productor y compositor puertorriqueño Tainy, con su álbum "Data".

Publicidad

La categoría mejor álbum de pop latino la disputan el español Pablo Alborán por su álbum "La cuarta hoja"; el puertorriqueño Pedro Capó, con "La neta"; los colombianos Maluma con "Don Juan"; Paula Arenas, con "A ciegas"; AleMor, con "Beautiful Humans, Vol. 1", y la guatemalteca Gaby Moreno, por su disco "X Mí (Vol. 1)".

Juanes y su disco "Vida cotidiana"; el ídolo de rock Fito Páez, con "EADDA9223"; la cantante mexicana Natalia Lafourcade, con "De Todas Las Flores"; el puertorriqueño Cabra, con su segundo álbum como solista "Martínez", y el dueto colombiano Diamante Eléctrico, con su trabajo "Leche de Tigre", aspiran al Grammy a mejor álbum latino de rock o alternativo.

La terna de mejor álbum latino tropical tiene entre sus finalistas a Omara Portuondo y su disco "Vida"; Carlos Vives y su álbum conmemorativo de 30 años de carrera "Escalona nunca se había grabado así", y a Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con su álbum "Niche Sinfónico".

Publicidad

La categoría también tiene a Tony Succar y Mimy Succar, nominados con el disco "MIMY & TONY", y al cantante estadounidense de origen puertorriqueño Luis Figueroa por "Voy a ti".

Finalmente, Eliane Elias, con "Quietude"; Ivan Lins With The Tblisi Symphony Orchestra, por "My Heart Speaks"; Bobby Sanabria Multiverse Big Band, por "Vox Humana"; Luciana Souza & Trio Corrente, con "Cometa", y Miguel Zenón y Luis Perdomo, por "El Arte Del Bolero Vol. 2", obtuvieron una nominación en la categoría de mejor álbum de jazz latino.