Luis Miguel arrasó con la venta de boletos de su gira en un solo día

La esperada gira internacional "Luis Miguel Tour 2023", que llevará al artista mexicano por escenarios de Suramérica, Estados Unidos y México a partir de agosto, ha tenido un "récord absoluto" en su primer día de ventas de boletos, que comenzó el jueves.

De acuerdo con un comunicado divulgado este viernes, se han vendido más de 400.000 entradas en menos de 24 horas. En Estados Unidos, 19 de los conciertos de la gira ya tienen los boletos agotados.

"En un solo día, la mayoría de los conciertos vendidos en Estados Unidos, las nueve funciones que ofrecerá en Argentina y las seis funciones que dará en Chile han sido 'sold out' (agotado). Y es que, faltando horas para salir a la venta, más de 1.000.000 de personas esperaban en la fila virtual".

"Luis Miguel Tour 2023" marca el regreso a los escenarios del astro de las baladas y boleros; quien ya lo había anunciado en el mes de febrero a través de sus redes sociales.

De acuerdo con un comunicado divulgado el miércoles en Miami, Argentina será el primer país en recibir el 3 de agosto al cantante desde su última gira "México por Siempre", realizada entre 2018 y 2019, y después les tocará el turno a Chile, Estados Unidos y su natal México.

Colombia hasta el momento no ha sido incluido en la gira, no obstante sus fanáticos no pierden la esperanza de que tarde o temprano, 'El sol de México' les de la buena nueva.

Luis Miguel ha sido reconocido por tener la gira más larga y taquillera que un artista latino ha realizado, "Luis Miguel Tour", iniciada en el 2010, que duró tres años y presentó 223 espectáculos en todo el mundo.