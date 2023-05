Mujer se conoce con la amante de su esposo, se enamoran y ahora viven felices los tres

En muchas ocasiones, las personas han decidido expandir su mente y sus posibilidades, saliéndose de los estándares que existen sobre cómo debe ser una relación ideal, atreviéndose a experimentar lo que realmente los hace felices. De dichos experimentos, surgen los triángulos amorosos, cuartetos o los intercambios de parejas.

Gabriel y Andrea, unos jóvenes mexicanos tenían una relación estable que llevaba un buen tiempo. Sin embargo, todo parece indicar que entre ellos todo no era 'color de rosa', pues Gabriel tenía algunas inconformidades que hasta entonces no expresaba.

Por lo tanto, Gabriel decidió comenzar a salir con otra mujer llamada 'Lore', a escondidas de su esposa.

Un día, las dos mujeres del mexicano, se conocieron e inesperadamente tuvieron una conexión agradable; aunque esto terminó cuando Andrea se enteró de que Lore era la amante de su esposo.

Por tal razón decidió ir a su lugar de trabajo y enfrentarla, sin esperar que posteriormente iba a empezar a sentir atracción por la mujer.

Las cosas entre las dos fueron avanzando, así que un día decidieron poner al tanto a Gabriel de la situación, quien aceptó formar una relación poliamorosa pues él sentía amor por las dos. Fue así entonces como meses después, Lore se fue a vivir junto a Gabriel y su novia.

Frente a esto, decidieron crear una cuenta de Tiktok en la que expusieron su caso y recibieron miles de seguidores, quienes se encuentran atraídos y curiosos por la situación, hasta el punto de preguntar si pueden llegar a unírseles.

"Yo conocí a Lore, primero porque Gabriel me la presentó como su amiga, luego la conocí cuando me di cuenta de que Gabriel me engañaba con Lore y la fui a visitar a su trabajo", comentó la mujer en uno de sus videos más virales.