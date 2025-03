A Joaquín Guiller le apareció una hija de 12 años y confiesa que le pidió prueba de ADN

Joaquín Guiller, reconocido cantante de música popular, dejó a muchos con la boca abierta al confesar que hace unos años descubrió que tenía una hija de 12 años de la que no sabía absolutamente nada.

La historia, que parece sacada de una novela, tiene de todo: sorpresa, tensión y hasta una prueba de ADN para confirmar la verdad.

El artista, casado desde hace 24 años con Astrid Montoya y padre de dos hijos, reveló en una entrevista para La Red que antes de conocer a su esposa tuvo un amor fugaz en la adolescencia.

“Éramos muy jóvenes, teníamos como 17 años, cuando ella se entera de que está en embarazo me lo dice, pero se va de la ciudad” , relató Joaquín, dejando claro que la situación quedó en el aire y que nunca supo si realmente había sido padre en ese momento.

Por más de una década, la madre de la niña, Aracely, se mantuvo en completo silencio. No hubo llamadas, ni mensajes, ni pistas que indicaran que Joaquín tenía una hija creciendo lejos de él.

Pero todo cambió cuando Valeria, la menor, decidió que quería conocer a su padre. Fue así como Joaquín recibió la noticia de un momento a otro: “Un día me llamaron y me dijeron que mi hija quería verme. Yo no lo podía creer”, recordó.

El cantante de música popular exigió prueba de paternidad

Como era de esperarse, la noticia también llegó rápido a los oídos de Astrid, su esposa. Según contó el cantante, su pareja le preguntó de frente qué había pasado y él le explicó que no se trataba de ninguna infidelidad, sino de una relación del pasado.

Con la duda en el aire, decidió no quedarse con la incertidumbre y optó por pedir una prueba de ADN.

“Yo necesitaba estar seguro antes de dar cualquier paso”, dijo Guiller, quien esperó los resultados con ansiedad.

Al confirmarse el vínculo, Astrid sorprendió a todos con su actitud. En lugar de rechazar la situación, ella misma llevó a la niña al apartamento para que conociera a sus hermanos.

“No se puede cambiar el pasado, pero sí podemos construir algo bonito en el presente”, aseguró el cantante. Finalmente, Joaquín hizo el reconocimiento oficial en una notaría, dejando claro que asumiría su rol de padre.

Hoy, Valeria tiene 24 años y mantiene una relación cercana con su papá y con el resto de la familia.

