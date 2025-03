Renzo rompe el silencio sobre el embarazo de Anamar y exige prueba de paternidad

El exparticipante del Desafío Renzo sorprendió con nuevas declaraciones en La Red, donde confirmó que Anamar, su excompañera del reality, está esperando un bebé. La noticia llega en medio de una polémica que ha dado de qué hablar, pues Renzo no solo duda de la paternidad, sino que además mostró chats en los que se defiende de acusaciones en su contra.

Según contó en la entrevista, Anamar le envió una foto de una prueba de embarazo junto con un mensaje donde le aseguraba que tenía síntomas.

Esto ocurrió apenas una semana después de que salieran a la luz denuncias por maltrato y dependencia económica en su contra. Inicialmente, Renzo no creyó en la noticia, ya que, según él, no era la primera vez que su ex lo ponía en esta situación. Sin embargo, ahora todo parece indicar que el embarazo es real.

Anamar le habría dicho que pensó en no tener al bebé

Renzo aseguró que, en un principio, Anamar le mencionó que no seguiría con el embarazo. “Me dice que está embarazada y va a abortar porque no puede tener un hijo mío después de lo sucedido”, relató el modelo, quien también dejó claro que, más allá de las diferencias entre ellos, siempre estuvo dispuesto a brindarle apoyo.

“Yo le dije que el bebé no tiene la culpa de nada y que la acompañaría en sus controles”, afirmó Renzo, quien dejó entrever que ha estado pendiente de la situación, al menos en términos económicos y emocionales.

A pesar de esto, el exDesafío tiene dudas sobre la paternidad. “Ella está embarazada, pero no sé si sea mío porque ha mentido, ha cometido errores y ha dejado incertidumbres”, aseguró. Por este motivo, dejó claro que exigirá una prueba de ADN para confirmar si realmente es el padre.

Por ahora, no se sabe cuántos meses de embarazo tiene Anamar, pero los presentadores de La Red confirmaron que la joven compartió la noticia con ellos y prometió que serán los primeros en revelar el sexo del bebé.

Cercanía entre Renzo y Karen /Foto: redes sociales

¿Qué pasó con Karen?

En la misma entrevista, Renzo también habló sobre su relación con Karen, otra exparticipante del Desafío con quien se le vio muy cercano. Aunque en su momento parecía que iban en serio, todo cambió tras la polémica con Anamar.

“Con Karen tengo una amistad muy chévere, desafortunadamente tomamos distancia por todo este tema de Anamar” , aseguró. Con esto, dejó claro que no terminaron en malos términos y que, aunque ya no están juntos, siguen en contacto.

Por ahora, la historia entre Renzo, Anamar y Karen sigue generando expectativa. Mientras Anamar se prepara para convertirse en madre, Renzo insiste en conocer la verdad sobre el bebé y el futuro de su relación con Karen es incierto

