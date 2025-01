Exparticipante del Desafío asegura que Maluma lo despidió y no lo liquidó; era su corista

Alejandro Escudero, conocido por su destacada participación en el ‘Desafío The Box 2023’ , conmocionó al mundo del entretenimiento con sus recientes declaraciones sobre la abrupta terminación de su relación laboral con Maluma, el reconocido cantante colombiano.

El exintegrante del equipo del ‘Pretty Boy’ reveló en una entrevista con el programa La Red detalles sobre el proceso que lo dejó sin trabajo, sin liquidación y enfrentando una situación financiera crítica.

Escudero relató que la decisión de finalizar su contrato le fue comunicada a través del equipo de trabajo de Maluma , sin que el cantante le informara personalmente .

Este hecho, además de tomarlo por sorpresa, marcó el fin de una relación laboral de 15 años, durante los cuales Escudero se desempeñó como la segunda voz del artista en escenarios de todo el mundo.

“No me liquidaron, prácticamente salí con una mano adelante y otra atrás,” comentó entre lágrimas, señalando el impacto que esta decisión tuvo en su vida personal y profesional.

El cantante y corista de Medellín confesó que está viviendo de sus ahorros mientras busca nuevas oportunidades para mantener a su familia.

Su esposa, actualmente embarazada, y su hijo , quien enfrenta la posibilidad de ser retirado del colegio por falta de recursos, son sus principales preocupaciones.

“Hace poco me llamaron y me dijeron que, de pronto, sacaban al niño del colegio. Es complicado. Uno tiene que buscar la manera de cumplir con sus gastos día a día,” expresó, evidenciando cómo la situación también ha afectado su salud emocional.

Aunque la falta de una liquidación lo dejó en una posición vulnerable, Escudero aseguró que no busca confrontaciones. Para él, el agradecimiento es más valioso que cualquier compensación económica.

Sin embargo, su hermano y representante legal está evaluando junto a una abogada la posibilidad de emprender acciones legales para obtener una indemnización.

“En el momento en que me dijeron que ya no continuaba, lo primero que pensé fue en mi esposa y mi familia. No me puedo echar a morir; estoy buscando trabajo y formas de salir adelante ,” comentó el cantante, quien también trabaja en su carrera como solista.

Pese a las adversidades, Escudero se muestra decidido a aprovechar su talento y experiencia para abrirse paso como artista independiente. Consciente de que la vida le está dando una lección, concluyó: “Uno no puede depender de nadie; hay que seguir adelante y demostrar de lo que somos capaces.”

