A Ricardo Morales le tocó "volver a empezar de cero"; ocurrió durante un nuevo lanzamiento

Ricardo Morales, un talentoso músico de origen llanero, pero de corazón cundinamarqués, es una de las figuras emergentes de la escena musicalen la categoría popular y regional mexicana. En una entrevista exclusiva para La Kalle Morales compartió detalles íntimos sobre su carrera y los desafíos recientes que ha enfrentado.

Desde sus primeros días en el coro de la Iglesia, Ricardo Morales mostró un don excepcional para la música, cautivando a los espectadores con su voz única y su habilidad para transmitir emociones a través de las melodías. Su trayectoria lo ha llevado a explorar una variedad de géneros musicales, desde música religiosa y llanera hasta su actual pasión por la música regional mexicana.

Sin embargo, la carrera de Morales no ha estado exenta de obstáculos. A principios de este año sufrió un revés devastador cuando su cuenta de Instagram fue hackeada justo tres días antes del lanzamiento oficial de su sencillo "Embriagándome de Amor", que actualmente se encuentra en proceso de promoción. Con cerca de 30 mil seguidores y una historia de más de 7 años, la cuenta representaba no solo su trabajo, sino también una conexión invaluable con sus seguidores.

Ante este infortunio, Los conductores de 'Kallejiando', Sebastián López y Yaya, apelaron a la voluntad de los oyentes y televidentes solicitando apoyo en su nueva cuenta de Instagram, @paquenomeolviden_. A pesar de comenzar con 716 seguidores, la comunidad respondió con fuerza, sumando más de 200 seguidores adicionales durante el transcurso del programa.

En medio de la adversidad, Morales no perdió su espíritu optimista. "Eso lo hicieron solamente por hacer el mal", expresó con firmeza, señalando la envidia como posible motivación detrás del ataque cibernético. "Uno no puede hablar mal de las personas, pero yo les digo que no sacan nada con eso", agregó con sabiduría.

Nacido en Villavicencio, Meta, y criado en Facatativá, Cundinamarca, Morales se enorgullece de representar a su tierra. A pesar de los contratiempos, su música lo ha llevado a países como Ecuador y Perú, donde ha compartido sus letras influenciadas por géneros como el pop, la balada y el tropipop, con los cuales creció.

Con determinación y humildad, Ricardo Morales continúa su ascenso en la escena musical, recordando siempre que "nadie se ha muerto por volver a empezar de cero". Su historia es un testimonio inspirador de perseverancia y resiliencia, recordándonos que el verdadero éxito reside en la fuerza del espíritu humano.

Revive acá la entrevista completa: