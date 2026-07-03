Actriz de Padres e Hijos y la dolorosa pérdida que tuvo; ¿ocurrió mientras grababa?

En una reciente y emotiva entrevista para el programa Cada loco con su tema, de La Kalle, la actriz Haydée Ramírez, recordada por su papel de Gabriela en Padres e Hijos, habló sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida, la muerte de su hijo Gustavo, ocurrida hace cerca de ocho años.

Con una postura reflexiva y honesta, la actriz explicó cómo esta experiencia transformó su manera de entender la maternidad y el amor incondicional.

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Durante la conversación, Ramírez reveló que se encontraba viviendo en Estados Unidos cuando la situación de su hijo comenzó a requerir su presencia constante. La angustia de estar lejos fue el motivo que la llevó a dejar sus proyectos en el exterior y regresar a Colombia.



"La razón por la que volví fue ese tema con Gustavo, que me angustiaba mucho. Estando afuera no tenía la posibilidad de apoyarlo y de estar con él en el día a día", confesó Haydée Ramírez, quien explicó que para entonces ya había terminado las grabaciones de Padres e hijos.

Ese regreso le permitió acompañar a Gustavo durante sus últimos años de vida en su hogar de Subachoque. Según la actriz, ese tiempo también fue determinante para cuestionarse como madre y afrontar los desafíos que surgen cuando un hijo atraviesa momentos difíciles.

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¿Qué más comentó Haydée Ramírez sobre la muerte de su hijo?

Durante la entrevista, Haydée Ramírez aseguró que sus hijos son el mayor motor de transformación en su vida. En sus palabras, Gustavo la llevó a replantear muchas de sus creencias y a reflexionar sobre el tipo de madre que quería ser.

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"Nuestros hijos finalmente son las personas que, en mi caso, me obligan a crecer, a pensar distinto, a actualizar mi nivel de creencias, porque me cuestionan qué tipo de mamá quiero ser", expresó.

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Uno de los aspectos más difíciles que recordó fue la diferencia de opiniones que tuvo con su hijo respecto al tratamiento que él quería seguir. Mientras ella prefería enfoques basados en la psicoterapia, Gustavo optó por recibir tratamiento con medicamentos.

La actriz reconoció que aceptar esa decisión fue uno de los mayores retos que enfrentó como madre."Una que me costó bastante fue asumir que él quería medicarse con medicamentos tradicionales y yo era más partidaria de la psicoterapia", recordó. Pese al conflicto interno que esa situación le generó, decidió respetar la voluntad de su hijo y acompañarlo en el proceso.

"Respetar esa decisión, aun cuando era distinta a la mía, hizo que el amor que yo le tenía estuviera por encima de lo que pensaba o quería", afirmó, al recordar que fue ella misma quien se encargó de comprarle y llevarle los medicamentos.

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Actualmente, Haydée Ramírez vive en una zona rural del municipio de Subachoque, donde encontró un espacio de tranquilidad para afrontar el duelo. Desde allí lidera una fundación y participa activamente en la emisora comunitaria de la localidad.