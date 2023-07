Alejandro Fernández sorprendió a sus fanáticos con peculiar manera de llevar sus uñas

Hace un tiempo el cantante mexicano Alejandro Fernández, se ha convertido en foco de noticia y no precisamente por su música. ‘El potrillo’ ha llamado atención por sus drásticos cambios físicos, pues de estar un poco ‘pasadito de peso’, pasó a estar muy delgado, a tal punto que sus fanáticos llegaron a pensar que estaba padeciendo alguna enfermedad.

No obstante, en esta ocasión lo que se robó la atención no fue su peso, sino la forma particular en la que presumió sus uñas.

El intérprete posteo en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos, compuesto por imágenes en las que se le puede ver en el estudio, y también algunas en las que aparece sentado mostrando cómo se le verían las uñas largas.

La publicación ha generado opiniones divididas, pues mientras a unos el hecho les ha parecido muy gracioso, hay quienes no se lo han tomado bien y lo han calificado de ‘ridículo’.

"Entre más viejo más ridículo!! Lastima de lo buen cantante que eres!!!", "Qué uñitas salieron ehhh??!!🤭🤭😉😉", "Ahora quieres parecerte a la Cristian Castro acaso???", fueron algunos de los comentarios que salieron a relucir.

Sin embargo vale la pena resaltar que en la publicación también abundaron comentarios positivos, en los que sus fanáticos lo halagan por su talento, su personalidad extrovertida y traviesa. Así mismo, sus seguidores aprovecharon para preguntarle sobre sus nuevos lanzamientos y si próximamente hará colaboraciones con algunos artistas.

"El más guapo de todo México!! 😘😘😘", "Deseando de saber las nuevas sorpresotas que nos tienes mi potrillo precioso", "Pero que guapo", "Alex tu eres sencillamente increíble, Dios bendiga siempre tu voz", "Cuéntanos con quién piensas hacer una colaboración, por favor vuelve al pop".

Tomada de: Instagram Alejandro Fernández

