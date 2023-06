Alejandro Sanz enfrenta difíciles momentos y preocupa a sus fanáticos: "A veces no quiero estar"

Alejandro Sanz es un gran artista y compositor que ha llenado conciertos en una gran parte del mundo, en donde siempre es esperado para cantar sus grandes éxitos y composiciones, las cuales han llegado al corazón de miles de mujeres.

Frente a sus múltiples shows y escenarios en los que ha visitado en Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos, entre otros países en los que ha presentado espectáculos inolvidables, poniendo todo su empeño y actitud para que sus fanáticos se lleven una experiencia agradable.

Sin embargo, recientemente confesó que no todo era como parecía, pues en realidad sentía que estaba bastante triste y desgastado, realmente era otra faceta de él mismo cuando se bajaba de los escenarios.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Fue el comentario de Sanz, a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que despertó preocupación y alerta en sus seguidores, quienes sin dudarlo, le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad, puesto que realmente se sentían identificados con lo que el cantante expresó.

Aunque hay quienes han expresado que debería cancelar sus futuras presentaciones hasta que su salud mental esté estable, esto en busca de evitar una tragedia o malos momentos al estar expuesto a tantas personas. Sin embargo, el artista no ha confirmado que terminará o suspenderá sus futuras presentaciones.

Por el contrario, había estado trabajando en sentirse mejor, situación que deja un poco de alivio, pues no quieren que su cantante favorito tome acciones o medidas desesperadas llevadas por la depresión y las ganas de acabar con sus sentimientos negativos.

