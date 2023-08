Alina Lozano le regresó el anillo de compromiso a su exnovio Jim Velásquez

La actriz colombiana Alina Lozano y Jim Velásquez vuelven a ser blanco de noticia tras anunciar a través de sus redes sociales que ya no harán más contenido juntos, pues al parecer el intento de ser amigos luego de dar por terminada su relación no salió como ellos esperaban.

“No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero ya es el momento, realmente, de que cada uno siga su camino” empezó diciendo la mujer de 54 años, que aprovechó la ocasión para regresarle el anillo que el joven le entregó hace algunos meses, cuando ambos se encontraban dando una entrevista en un reconocido programa de un medio de comunicación nacional.

En ese entonces Jim le manifestó a la actriz que deseaba pasar el resto su vida junto a ella. Sin embargo los hechos parecen indicar que ese deseo se esfumó, pues luego de haber compartido más de un año de relación, la pareja sorprendió a su comunidad de redes sociales con el anuncio de que su boda quedaría cancelada, y posteriormente anunciaron que habían decidido dar por terminada su relación, pero que seguirían trabajando juntos.

No obstante, los hechos demuestran que el plan se fue al piso, y ahora cada uno va a seguir trabajando individualmente en sus redes.

Las opiniones no se hicieron esperar, aunque vale la pena destacar que están muy divididas: hay quienes lamentan la ruptura total de la pareja, y por otro lado hay quienes siguen sosteniendo que siempre se trató de una mentira en la que ambos sujetos solo buscaban beneficiarse económicamente.

"Ya no soporto ésta pareja, ya no saben q inventar!!!", "Se despiden más que los hermanos Gasca!", "Todo iba bien, el contenido que hacían gustaba y hasta se les apoyaba esa relación real o ficticia, pero se pusieron a exagerar e inventar pendejadas. Ellos mismos se tiraron el negocio", "Creo qué hay miradas que dicen todo 😢 y yo lo veo muy sincero ❤️🙏"

