Alina Lozano y Jim Velásquez terminaron su relación; el actor contó detalles de la ruptura

Una de las parejas más famosas de la farándula colombiana es la compuesta por la reconocida actriz Alina Lozano y el joven actor Jim Velásquez , quienes sorprendieron a todo el mundo cuando revelaron que sostenían una relación sentimental, luego de hacer contenido en redes sociales.

Su relación se hizo pública desde el comienzo y aparecieron en todos los medios de comunicación hablando de como se conocieron y la forma en la que llevaban su amorío, incluso en uno de esos programas, el joven actor sorprendió a la actriz al pedirle matrimonio en vivo y en directo, a lo que ella accedió.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

De ahí en adelante todo giró en torno a su linda relación, hasta que hace algunos días la actriz decidió romper el silenció para contarle a todos sus seguidores que ya no se iba a casar y que todo había llegado a su fin: “Tengo que reconocer que estaba afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que pasaron muchas cosas. Amo a Jim, en el tejido real de nuestra relación fuimos profundamente felices”.

Publicidad

Ante estas declaraciones, Jim Velásquez decidió hacer un live en Facebook para contarle a los internautas detalles de la ruptura y lo que los llevó a distanciarse. El actor empezó contando que tuvo una diferencia con la actriz por un video que él hizo junto a su ex en un evento de moda, bailando con ella vestidos de novios, algo que a la actriz no le gusto para nada.

Finalmente, contó que la actriz no le responde los mensajes y que se enteró de todo por los videos en redes sociales donde ella afirmaba la ruptura: “No he hablado con Alina, no me responde, no sé qué estará pasando con ella, no sé si va a haber boda, si no… Estoy esperando que me conteste, que nos podamos ver, todavía no nos podemos ver en 8 días que voy a estar acá. Nuestra relación está pasando por un momento muy duro, estamos muy mal. No sabemos qué va a pasar con nosotros, semanas antes de casarnos, porque la boda está encima”.

Te puede interesar: Abuelita recibe emotiva recompensa por su ayuda desinteresada