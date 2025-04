Álvaro Bayona revela por qué lo expulsaron del colegio San Bartolomé Mayor en Bogotá

En una reciente entrevista para El Klub de La Kalle 96.9 FM, el reconocido actor colombiano Álvaro Bayona compartió una anécdota que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Fue expulsado del colegio San Bartolomé Mayor, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Bogotá, ubicada en pleno corazón de la ciudad, junto a la Plaza de Bolívar.

Bayona explicó que su infancia transcurrió en el tradicional barrio La Candelaria, lo que lo llevó a estudiar primaria en el colegio agustiniano de San Nicolás y luego a continuar su secundaria en el San Bartolomé.

Sin embargo, su paso por esta institución no terminó de la mejor manera. “ Me echaron porque no quise delatar a unos compañeros que estaban haciendo recocha”, comentó el actor, dejando claro que su decisión de no traicionar la confianza de sus amigos le costó la permanencia en el colegio.

Lo más llamativo del relato fue la mención al sacerdote Darío Chavarriaga, quien, según Bayona, fue el responsable directo de su expulsión. El actor reveló que años después, este religioso se vio envuelto en un escándalo por maltrato a varios niños, entre ellos uno del mismo colegio.

“No quiero decir que a mí me maltrataran, pero miren cómo son las cosas... entonces, yo no era tan malo” , añadió con un tono reflexivo.

Álvaro Bayona, actor colombiano Foto: La Kalle

La pasión de Álvaro Bayona por el teatro

A pesar de la expulsión, Bayona guarda buenos recuerdos del San Bartolomé, especialmente por haber sido el lugar donde descubrió su vocación por el teatro.

Según contó, los jesuitas empleaban una metodología llamada “sociodrama” para enseñar valores a través de representaciones teatrales de situaciones cotidianas.

Gracias a este enfoque, los estudiantes tenían acceso a un teatro amplio, un director y un profesor dedicados exclusivamente a la formación escénica.

“Yo hice teatro desde que entré al colegio. Incluso, cuando me echaron, me dejaron seguir en el grupo de teatro por la buena relación que tenía con ellos” , relató el actor.

Su paso por el colegio, aunque terminó abruptamente, sembró las bases de una carrera artística que ha perdurado por décadas.

Álvaro Bayona, actor colombiano Foto: La Kalle

¿Quién es Álvaro Bayona?

Álvaro Bayona es un actor colombiano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Ha participado en exitosas producciones como Pedro el Escamoso, La mujer del presidente, Rosario Tijeras, Sin senos sí hay paraíso y El Bronx.

Su talento y versatilidad lo han convertido en uno de los rostros más respetados del entretenimiento nacional. Además de su carrera actoral, también ha incursionado como director y docente de teatro, reafirmando su compromiso con las artes escénicas.

