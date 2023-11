Ana del Castillo se robó el show en concierto de Silvestre Dangond: como una fanática más

Ana del Castillo , la talentosa artista vallenata, se sumó a la multitud de seguidores de Silvestre Dangond en el lanzamiento de su último álbum, 'Ta’ malo', en Valledupar, desatando la euforia del "silvestrismo" en la capital del Cesar. La cantante, reconocida admiradora del talento del urumitero, optó por pagar su boleta como cualquier otra fanática y disfrutó del concierto desde los palcos cercanos a la tarima instalada en el Parque de la Leyenda Vallenata.

Durante la apasionante presentación de Silvestre Dangond, el reconocido cantante se percató de la presencia de Ana del Castillo en la audiencia y, a través del micrófono, la mencionó ante todos los espectadores, expresando su sorpresa y afecto. "Ana del Castillo, ¿tú qué haces aquí, mi amor?", exclamó Silvestre Dangond al verla disfrutando de sus canciones desde la parte baja del escenario.

La reacción del público no se hizo esperar, y ante la inesperada presencia de Ana del Castillo, el carismático artista no dudó en invitarla al escenario. Con señas amigables, la artista subió como pudo al escenario, donde fue recibida con un cálido abrazo por parte de Silvestre Dangond. La admiración entre colegas quedó evidente, y Ana del Castillo no dudó en expresar su respeto y cariño al maestro, sorprendiendo a todos al sacar de su repertorio su peculiar forma de hablar en inglés. "My heart in your heart", pronunció la joven cantante, desatando risas tanto en Silvestre Dangond como en el público que abarrotó el lugar en la noche del sábado 11 de noviembre.

La inesperada intervención de Ana del Castillo agregó un toque especial a la noche, destacando la camaradería y admiración mutua entre los artistas vallenatos. La noticia del encuentro entre estos dos talentosos intérpretes ya se ha vuelto tema de conversación en el ámbito musical y entre los seguidores del vallenato.

