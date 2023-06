Andrea Noceti reveló las primeras imágenes de sus recién nacidos

La exseñorita Colombia Andrea Noceti sorprendió a todos sus seguidores cuando en una entrevista con 'Lo sé Todo' reveló que se había sometido a un tratamiento de inseminación artificial para quedar embarazada, luego de pensar mucho sobre su vida y su deseo por ser mamá.

La cartagenera comentó en dicho medio que tomó esta decisión luego de darse cuenta de que por su edad era difícil quedar embarazada, además de la calidad de vida que le daría a sus hijos su esperase más para tenerlos.

Andrea comentó en el programa que: “Dije: ‘es ahora o nunca’ porque ya el tiempo me cogió... la edad. Entonces empecé mi proceso (...) Me hicieron la transferencia del embrión y ‘cuajó’ perfecto. Cuando me hicieron la ecografía de cinco semanas y media, me dicen que son dos; eso no puede ser posible (...) Porque solo pasa en el 25 % de los casos, de gemelos. Fue solamente un embrión el que me implantaron, así que nunca me lo imaginé (...) Me pusieron uno solo y se dividió”.

Así mismo, se ha mostrado feliz, pues luego de que le implantaran un embrión, para sorpresa de ella, logró quedar embarazada y no tan solo de un bebé, pues la vida le tenía guardados lindos gemelos, los cuales le han traído la mayor felicidad de su vida.

Publicidad

“Nunca me imaginé que iba a tener dos. Dos por el precio de uno”, dijo la modelo, quien hace pocos días subió a su cuenta oficial de Instagram las primeras imágenes de sus recién nacidos, de espaldas y sin mostrar sus rostros, vistiéndolos con unas tiernas pijamas de color gris y amarillo que tienen unas pequeñas alitas.

Como era de esperarse, muchos internautas le dejaron comentarios felicitándola y sobre todo preguntando si serán niños o niñas: “¡Andre qué belleza! Beso grande para los 3”, “Andre qué felicidad !!!! Amor infinito para ustedes !!!”, “muchas felicidades, que todos esten bien gozando de mucha salud, Dios los bendiga”.

Te puede interesar:Cuota alimentaria a hijos: hasta qué edad es obligación