Andrea Noceti rompe el silencio sobre las críticas por sus hijos: "Yo los parí"

La reconocida actriz Andrea Noceti,famosa por su papel icónico como Fernanda Sanmiguel en la telenovela ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, ha sido objeto de críticas en redes sociales debido a la forma en que viste a sus hijos.

En respuesta a los comentarios negativos, Noceti utilizó su cuenta de Instagram para defender su postura y derecho como madre.

En sus historias de Instagram, Noceti expresó su opinión y defendió su elección de vestir a sus hijos de una manera que algunos han percibido como femenina.

“Yo les compro ropa de hombre, o sea de niño, no de niña, y el pelito largo bueno me encanta cómo se le ve la palmita de coco que les hago porque cuando un bebé tiene el pelito largo qué más pueden hacer recogérselo o quieren que tenga el pelo en la cara y me parece que se ven con unos bebés Gerber” , explicó la actriz.

Publicidad

La actriz, quien abandonó la actuación para dedicarse a la crianza de sus hijos, Adam y Marcel, explicó que esta elección no causa ningún daño emocional a sus hijos.

“No estoy traumatizada”, afirmó Noceti, agregando que no tiene ninguna obsesión con la idea de tener una hija y que está feliz siendo madre de tres niños. “No tengo trauma por no tener una niña, soy feliz con mis tres pelaos,” reiteró.

Publicidad

Radicada en Estados Unidos, Noceti se mantiene activa en redes sociales, donde tiene 226 mil seguidores. A través de su cuenta de Instagram, comparte fotos y videos disfrutando de su vida como madre y esposa del empresario Elliot Minski.

Noceti subrayó que le gusta vestir a sus hijos como “príncipes” y con moda europea, ya que es su estilo preferido. “Lo que pasa es que a mí me gusta vestirlos como muñecos, a mí me gusta muñequear, muñequear con hombres también se puede”, comentó en su video.

La actriz enfatizó que disfruta aprovechar la niñez de sus hijos y que, cuando crezcan, podrán vestirse como deseen. “No les estoy ocasionando nada en su cabeza porque los estoy vistiendo así”, afirmó.

En su defensa, Noceti concluyó reafirmando su derecho como madre a decidir sobre la crianza y la vestimenta de sus hijos, destacando que lo hace con amor y respeto por su individualidad.

Publicidad

“Bastante trabajo que me costó tenerlos, quedar embarazada, y pues me parece que tengo todo el derecho”, finalizó la actriz, enfrentando así los comentarios críticos con firmeza y convicción.

“Me gusta muñequear”: Andrea Nocetti respondió a las críticas por cómo viste a sus hijos pic.twitter.com/fURoS6ip3n — joseluengotop (@joseluengotop) July 22, 2024

Mira también: Usuaria encuentras un nido de pulgas y garrapatas en una silla de un bus