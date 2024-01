Arelys Henao: consejos para mantener vivo el amor con tu pareja

En Kallejiando tuvimos la visita de Arelys Henao , la 'Reina de la música popular', quien está muy contenta por el recibimiento que ha tenido la novela del canal Caracol que relata su vida, donde cuenta, entre muchas cosas, su relación con sus hijos y su esposo.

Precisamente ha sido este último el que ha tomado un protagonismo especial en esta temporada, ya que Wilfredo es interpretado en la serie por el reconocido actor Santiago Alarcón, quien ha comentado que ha sido un personaje muy interesante de interpretar.

En la novela se ha mostrado la amorosa relación de Arelys con su esposo, por ese motivo decidimos preguntarle a la cantante cuáles son los secretos para tener una relación tan duradera y llena de amor como la que tienen.

Primero el amor, si hay amor, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Un tip muy importante para las parejas es no acostarse enojados el uno con el otro. Para pelear se necesitan dos y siempre un corazón será más humilde par aceptar el error. Arelys Henao

Incluso confesó que en toda su relación, solo dos veces se ha acostado sin hablarle a su esposo y admitió que o estaba muy enojada o en ese momento era “inmadura” para no perdonar. El otro consejo que dio Arelys tiene que ver con lo laboral, ya que ella y su esposo son socios y seguramente muchas parejas también comparten el ambiente laboral o un negocio.

Para estas parejas el consejo que dio la cantante fue que respetaran el trabajo, en su caso ella se dedica a hacer música y mover su figura artística, pero él es quien hace los negocios y admitió que eso ha sido el éxito de su crecimiento como matrimonio, ya que cada uno respeta sus espacios y su lugar.

Por último y más importante, invito a todas las parejas a no dejar de ser novios, a que no les dé pena cogerse de la mano en la calle, no perder los detalles y siempre conquistarse así lleven años de relación.

