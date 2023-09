Arelys Henao se devuelve a su niñez con nostalgia: "No tuve muñecas"

En una emotiva entrevista exclusiva con el programa "Kallejiando" de La Kalle La Mandamás, la reconocida artista de la música popular Arelys Henao abrió su corazón para compartir detalles íntimos de su vida y de su infancia que aún la conmueven profundamente.

Durante la conversación con los presentadores del programa se abrió un espacio para que los oyentes y televidentes hicieran preguntas ante lo cual un espectador quiso saber qué le hubiera gustado tener de niña, ante lo cual ella, con las emociones a flor de piel, aseguró que jamás tuvo muñecas pero que le habría encantado tener una casa de muñecas y tener su propia habitación teniendo en cuenta que por la difícil situación económica que vivió su familia durante su niñez, ella durmió en esteras durante los primeros 10 años de su vida.

"Entonces me hubiera encantado haber tenido esas comodidades y no haber trabajado porque desde los cinco años me pusieron a trabajar, me gustaría que hubiera sido una vida normal como las niñas de hoy en día que estudian, eso extraño mucho", recalcó,

A la vez aseguró que, aunque eso me la hizo ser más fuerte, recuerda con dolor que a corta edad le tocaba madrugar a las cinco de la mañana a cargar leña y no podía estudiar, por lo que dijo, "entonces es como una frustración pero nunca juzgaría mis padres porque es algo de la vida normal. En el campo incluso las niñas trabajan, entonces le agradezco a Dios".

Los aspectos de su vida, que muchos conocieron a través de la serie de televisión que cuenta su historia de superación, han encontrado eco en aquellos que han compartido experiencias similares. Personas que han vivido realidades parecidas se acercan a ella, la abrazan y le expresan cómo se identifican con su relato. Recientemente, una joven de Argentina le escribió, confesando que había contemplado la idea del suicidio, pero al conocer la historia de Arelys, encontró inspiración y fortaleza para seguir adelante. "Me encanta recibir esos mensajes de muchos países que me escriben", agregó la artista, visiblemente conmovida.

Arelys Henao se ha convertido en más que una cantante para sus seguidores. Su historia de vida cargada de emotivos momentos y de una resiliencia increíble ha conmovido corazones alrededor del mundo, demostrando que la fortaleza puede surgir incluso de los momentos más difíciles del pasado. Su testimonio es un faro de esperanza para aquellos que han enfrentado adversidades y un recordatorio de que siempre hay luz al final del túnel.

