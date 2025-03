"Bebé en camino": Con una tierna galería Lele Pons y Guaynaa anunciaron que serán papás

La influencer Lele Pons y el cantante Guaynaa sorprendieron a sus seguidores con una de las noticias más emocionantes de sus vidas: ¡serán papás! La pareja, que recientemente celebró su segundo aniversario de matrimonio , reveló su embarazo a través de una tierna galería de imágenes en sus redes sociales.

A diferencia de muchas celebridades que suelen anunciar su embarazo en los primeros meses, Lele Pons mantuvo en secreto su estado hasta que su pancita ya no podía ocultarse más . En las imágenes, la también modelo luce radiante en un traje blanco, mientras su esposo la acompaña con una gran sonrisa y gestos de amor.

Durante meses, los rumores sobre un posible embarazo circulaban en internet , especialmente después de que Lele publicara una broma en noviembre que dejó a muchos en duda. Sin embargo, ahora la noticia es oficial , y la pareja se muestra más feliz que nunca esperando la llegada de su primer hijo.

La tierna sesión de fotos con la que Lele Pons y Guaynaa dieron la gran noticia

El anuncio del embarazo vino acompañado de una serie de fotografías llenas de amor y emoción . En la publicación de Instagram, se puede ver a Lele Pons posando con su pancita, mientras Guaynaa la abraza y besa con ternura.

Algunas de las imágenes más destacadas de la sesión incluyen:

Guaynaa acariciando la barriguita de Lele, ambos sonriendo con complicidad.

Un video del detrás de cámaras, donde la pareja se divierte mientras posa para las fotos.

Lele de pie sobre la cama, mientras Guaynaa le toma una foto desde abajo.

Una imagen de Guaynaa besando tiernamente el vientre de Lele, en una de las fotos más emotivas.

Una ecografía y una prueba de embarazo, confirmando que efectivamente un bebé está en camino.

Los futuros papás acompañaron la publicación con un mensaje cargado de emoción:

"We're PREGNANT!!!!! 🤰🏼❤️🥹 Can't wait to meet you! We love you - Mom & Dad"

"¡BEBÉ EN CAMINO! ❤️❤️ Contando los días para conocerte, 🙏🏼 te amamos. - Mamá y Papá"

Las reacciones de amigos y seguidores al embarazo de Lele Pons

Como era de esperarse, la publicación de Lele Pons y Guaynaa se volvió viral en cuestión de horas , acumulando millones de likes y miles de comentarios de felicitaciones.

Figuras del mundo del espectáculo y la música como Ariadna Gutiérrez, Ricky Montaner, Natalia Jiménez y Juliana Galvis no tardaron en reaccionar, expresando su felicidad por la pareja. Además, celebridades como Greeicy Rendón y Yailin La Más Viral dejaron emotivos mensajes en la publicación.

El embarazo de Lele Pons y Guaynaa marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas, y sus seguidores ya están ansiosos por conocer más detalles sobre el bebé en camino. ¡Sin duda, esta ha sido una de las noticias más dulces del año!

