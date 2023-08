Carmen Villalobos y el 'perreito intenso' junto a su nuevo novio Frederik Oldenburg

Desde que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg dieron a conocer que estaban juntos, no dejan de derrochar amor por medio de sus redes sociales.

La reconocida actriz suele ser bastante activa por medio de su cuenta de Instagram, en la que comparte todo tipo de contenidos con los que le gusta mostrarle a sus fans como transcurre su día a día y, como buena costeña, a la mujer le encanta mover su cuerpo al ritmo de la música.

Y eso fue lo que sucedió hace poco cuando mostró en el feed de su cuenta personal un corto video en el que mostró sus pasos prohibidos, pero en esta oportunidad con una muy buena compañía, nada más ni nada menos que su novio venezolano, el periodista deportivo Frederik Oldenburg.

Allí se pudo ver a la pareja en la comodidad de una habitación sin zapatos y bailando sobre la alfombra. Sin lugar a dudas, Carmen Villalobos fue quien guio a su pareja al momento de bailar, pero lo que más llamó la atención fue una pequeña parte al final de video cuando ambos sacaron sus pasos prohibidos y Frederik sorprendió a su novia, sin embargo, le dio pena y decidió salir corriendo del plano del video.

Junto a la filmación, la famosa actriz reveló que le tocó rogarle a su novio para poder grabar el baile: "Love is in the air 😻😻😻! Convencí a @fredefutbol de hacer este video bailando y me encantó 🫠... aunque al final el quiso huir 😂😂😂😂😂😂!".

Esta publicación deja ver que la pareja vive las mieles del amor y poco le importa el qué dirán; ambos disfrutan su vida con su pareja y de cada momento que comparten y que seguramente quedará en el recuerdo de los dos.

