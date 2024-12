Carolina Cruz dedica inesperado mensaje a su novio: "Gracias por no huir"

La presentadora y exreina de belleza Carolina Cruz, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana , ha vuelto a llamar la atención con una publicación que ha generado un gran impacto entre sus seguidores.

El 12 de diciembre Carolina Cruz compartió en sus redes sociales una serie de fotos con su pareja actual, Jamil Farah, acompañadas de un emotivo mensaje que ha dejado a todos con la boca abierta.

La publicación, que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones positivas, muestra a la pareja compartiendo momentos especiales y románticos . Carolina Cruz, conocida por compartir su vida personal con sus seguidores, no se guardó nada y expresó abiertamente su amor por Jamil.

Carolina Cruz está de aniversario con su pareja

Con más de 6 años en el programa de 'Día a día' de Caracol TV , Carolina ha demostrado ser una figura emblemática y querida por el público. Su relación con Jamil ha generado un gran interés entre sus seguidores, quienes no dudan en expresar su admiración por la pareja.

“ En qué momento pasaron 2 años hoy 12 de diciembre . En qué momento pasaron 2 años. Hoy, 12 de diciembre, nunca pensé que un cruce de miradas en Napoleón, un follow back, un like, y 12 años de diferencia, nos llevarían a esto. Gracias por arriesgarte, por no huir, por no tener miedo, por nunca exigirme tiempo y recibir con amor lo que puedo entregarte, por ser un amigo para mis hijos, un apoyo para mí y por sacarme de la cabeza los parámetros de una sociedad que no nos deja sentir, te amo, novio” , expresó la presentadora.

"Te amo por ser una parte importante de mi vida y por ser mi compañera de aventuras. Gracias por darme la oportunidad de sacarte sonrisas y amar a una persona tan maravillosa como tú. ¡Siempre voy a dar lo mejor de mí para verte feliz! Eso incluye tratar de ir al gym a las 4:30 a.m. Como siempre te lo dije, nos conocimos en la mejor etapa y eres la mujer más espectacular del mundo con 12 años de diferencia" , respondió el empresario Jamil.

La relación de Carolina Cruz con Jamil Farah se ha convertido en un ejemplo de amor auténtico y libre de prejuicios. Los fans de Carolina celebraron su aniversario con mensajes de apoyo y cariño , convirtiendo este momento en algo especial y memorable para la presentadora y sus seguidores.

